Земля погибнет из-за взрывов на Солнце

Многие ученые предрекают скорую гибель Солнца. По их прогнозам, внешняя оболочка звезды взорвется, и та выбросит за раз столько энергии, сколько выделяла в течение предыдущих десяти тысяч лет.

Этот процесс называется взрывом сверхновой. На большую вероятность подобного сценария указывает череда сильных вспышек на звезде, которые мы наблюдаем на Солнце весь сентябрь, передает НСН.

"Процессы активизации на нашем светиле в последнее время заметны. В их числе, безусловно, нынешние мощные вспышки. Однако, честно говоря, мы по-прежнему не можем дать однозначный ответ на вопрос, не погибнет ли Солнце в обозримом будущем. Слишком еще мало знаем о ближайшей к нам звезде, о том, что с ней происходит", – заявил физик-исследователь Иван Назаренко.

По его словам, если опасения подтвердятся и образуется сверхновая, земляне увидят яркую вспышку спустя восемь минут. "Все небо охватит сияние от яркого белого пламени, излучаемого взорвавшейся звездой. Мощность этого свечения будет такова, что ночь на планете исчезнет. Скорее всего, все живое, в том числе люди, погибнет на первом этапе катаклизма", – предположил ученый.

Далее на планету обрушатся потоки радиоактивного излучения. Под воздействием аномального солнечного излучения температура на поверхности Земли повысится до пяти тысяч градусов, а вся вода испарится и образует густую облачную пелену на высоте десятков километров.

Но и это еще не конец, предупредил эксперт. Когда за счет взрыва Солнце многократно увеличится в размерах, потоки плазмы достигнут Земли. После этого планета сойдет с орбиты и отправится в непредсказуемое космическое "путешествие".