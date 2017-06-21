Ученые признали неприятным секс в космосе

Доктор Милис из Университета Андерсона предположил, что секс в космосе будет сопровождаться многими неприятностями. В основном они связаны с невесомостью.

Если медовый месяц на Марсе уже обсуждается как реальность, понятно, что возможность секса в космосе, безусловно, есть. Эксперты только уточняют, что экстремалам, решившим попробовать любовь среди звезд, следует учесть некоторые неочевидные моменты, пишет New York Post.

Доктор Джон Милис, представляющий Университет Андерсона, акцентирует внимание на "облака" пота, которые будут отделяться от участников парного дуэта.

"При энергичных движениях пот будет отделяться от кожи. Таким образом он будет скапливаться на теле, особенно в местах соприкосновения с другим человеком", — рассказывает Милис. К тому же не факт, считает доктор, что в таких условиях возможна полноценная эрекция и достаточное сексуальное возбуждение.

Знаменитый американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон рассказал, как следует заниматься сексом в невесомости. По мнению ученого, второй закон Ньютона делает невозможными любовные утехи в космосе.



"Второй закон Ньютона, который, как мы знаем, гласит, что произведение массы тела на его ускорение равно силе, с которой на него действуют окружающие тела – главное препятствие на пути "нормального" секса в космосе. На Земле этот закон не мешает, так как сила притяжения Земли не дает телам "улетать" в нежелательном направлении. В космосе же любой контакт с партнером во время полового акта заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля", – подчеркнул Тайсон.