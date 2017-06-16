Лучшие фильмы о женщинах в космосе

16 июня 1963 года состоялся первый космический полет женщины, легендарной Валентины Терешковой. В связи с этой памятной датой, Dni.Ru решили вспомнить лучшие фильмы о представительницах слабого пола в космосе.

Сандра Баллок в фильме "Гравитация" (2013)

В фантастической картине режиссера Альфонсо Куарона всего лишь два действующих лица – медицинский инженер, доктор Райан Стоун, которую блестяще сыграла Сандра Буллок и ветеран-астронавт в исполнении Джорджа Клуни. После катастрофы в космосе, шаттл оказывается уничтожен и единственное, что остается главным героям, это бесцельно блуждать в бесконечных просторах космоса...

Дженнифер Лоурэнс в фильме "Пассажиры" (2016)

По сюжету, этой красивой романтической мелодрамы, пять тысяч человек отправляются на космическом корабле на другую планету, в поисках лучшей жизни. Поскольку лететь предстоит 90 лет, всех пассажиров погружают в искусственный сон и только один из них, механик Джим, случайно просыпается.

Коротая время в одиночестве, мужчина постепенно влюбляется в спящую в капсуле писательницу Аврору (Дженнифер Лоурэнс). Не в силах противостоять своим чувствам, Джим решается на то, чтобы разбудить девушку, фактически лишая ее будущего.

Энн Хэтэуэй в фильме "Интерстеллар" (2014)

Главный герой картины (Мэтью Макконахи) отправляется в опасное космическое путешествие в поисках подходящей планеты для переселения землян. Его напарницей становится биолог Амелия Бренд, дочь известного профессора Бренда из НАСА. Однако во время космического путешествия девушка чуть было не срывает операцию из-за своей любви и преданности астронавту Эдмундсу, который застрял на одной из планет.

Сигурни Уивер в фильме "Чужой" (1979)

Фантастическая картина Ридли Скотта послужила началом серии фильмов, главную роль в которых играла Сигурни Уивер. В ленте актриса играет роль космонавта, отважно противостоящего инопланетной твари в замкнутом пространстве корабля.