В Сети показали истинное лицо Собчак

В Сети набирает популярность приложение Magic. C помощью новой программы можно, наконец, узнать как лица знаменитостей выглядят без макияжа.

Как пояснил основатель Magic Ашот Габрелянов, изначально при создании приложения программисы экспериментировали в возможностями нейросетей в плане создания эффекта макияжа на лице в режиме онлайн. В частности, этот эффект очень удобно использовать для видеозвонков – чтобы взять трубку и выглядеть на все сто, можно не краситься, передает TJ.

А в ходе тестирования программы случайным образом получилась и обратная функция – "снять" макияж с изображенного на фото лица. "На мой взгляд, такая технология может быть потенциально полезной парням, которые пользуются dating-сервисами, дабы не было сюрпризов", – пояснил Габрелянов.

24 апреля Magic выпустил отдельного бота для Telegram (@true_face_bot), который может "накрасить" или "умыть" лицо человека на присланном ему снимке. Пользователи Сети с удовольствием тестируют новое приложение, проверяя так ли прекрасны знаменитости без макияжа.

Так, мы видим, что лицо Ксении Собчак "без косметики" практически не отличается от оригинала. Вероятно, это от того, что телеведущая старается всегда выглядеть максимально естественно.

А вот у Филиппа Киркорова макияжа на лице так много, что его не способна снять ни одна программа. Зато на лице первой леди США Мелании Трамп приложение поработало как следует. Как мы видим, эффектную супругу президента практически не узнать.