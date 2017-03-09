Полет на Марс грозит раком крови

Выявлена главная опасность, которая грозит осваивающим Марс людям. Космонавты будут подвергаться очень сильному радиоактивному излучению, которое может вызвать лейкемию.

К такому выводу пришли эксперты из американского Университета Уэйк-Форест. Специалисты провели опыт на мышах, трансплантировав им человеческие стволовые клетки.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что риск развития рака крови у человека из-за пребывания на красной планете весьма велик, потому что радиоактивное излучение вызывает мутацию гемопоэтических стволовых клеток.

Эти клетки обеспечивают транспортировку кислорода в организме, а также борются с инфекцией и злокачественными образованиями. Мутировавшие клетки резко повышают повышает риск заболевания лейкемией, сообщает портал Wakehealth.

Среднее расстояние до Марса составляет 54,6 миллиона километров, и путь обратно займет приблизительно три года. За это время космический путешественник погибнет из-за развития болезни.

а на освоение Марса берут добровольцев? если что запишите — $$$ (@sevamashina) 26 января 2017 г.

По мнению ученых, человечеству еще рано покорять Красную планету. Прежде чем делать это, необходимо свести к минимуму риски для человека. Над этим продолжают работать специалисты из Университета Уэйк-Форест и представители NASA.

В рамках исследования научно-исследовательская группа приступила к тестированию специальной пищевой добавки. Она должна защищать космонавтов от радиации и развития лейкемии.

Примечательно, что ученым NASA и Международного центра картофеля удалось экспериментальным путем доказать, что обычную земную картошку можно выращивать даже на Марсе, сообщает Phys.org. Клубни картофя были посажены в контейнере CubeSat, где поддерживалась специально смоделированная под условия Красной планеты среда.

Именно картофель для этого эксперимента был выбран не случайно. Как отмечают специалисты, в нем заложена генетическая способность адаптироваться к экстремальным условиям.