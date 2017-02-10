Водоросли из Антарктиды пережили выход в открытый космос
Эксперимент разработали ученые из Института клеточной терапии и иммунологии Фраунгофера в Германии. В результате исследований было установлено, что зеленые водоросли Sphaerocystis из Норвегии и сине-зеленые Nostoc из Антарктиды способны выдерживать экстремальные условия.
Однако ученые не смогли смоделировать влияние открытого космоса с его вакуумом и жестким ионизирующим излучением в наземных лабораториях. Поэтому было решено провести эксперименты с холодолюбивыми водорослями на борту МКС, сайт Gizmodo.
Водоросли были немного обезвожены и доставлены на космическую станцию 23 июля 2014 года. Там их поместили в специальные лотки и в течение 450 дней подвергали воздействию космической среды.
Супернизкие температуры, отсутствие атмосферы, взрывы ультрафиолетового излучения на уровнях, которые могут привести к сбою любой организм на Земле – все это водоросли стойко вынесли. Более того, после возвращения на Землю все образцы, кроме одного, смогли дать потомство.
В дальнейшем ученые хотят выяснить, какие механизмы водоросли используют для своего выживания. Это поможет разработать новые стратегии по защите астронавтов от излучения в течение длительных миссий.
Кроме того, отмечается, что исследование имеет значение для потенциальных космических путешественников, надеющихся колонизировать Марс. Производство продуктов питания на Красной планете будет иметь важное значение для выживания в долгосрочной перспективе.
Водоросли производит кислород и белки, что делает их хорошим источником пищи. Возможно, некоторые из этих выносливых штаммов можно будет выращивать в специальных теплицах на Марсе.
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