Как Google наплевал на законы Германии

Немецкие юристы вновь углубились в тонкости авторского права. Принятый в 2013 году закон, обязывающий Google перечислять взносы издательствам за публикацию части их статей в поисковой выдаче, не работает. Интернет-гигант платить отказывается, а берлинский суд пытается довести документ до ума.

Суд в Берлине решил выяснить, насколько эффективно действует в Германии закон об авторском праве в отношении интернет-поисковиков. Согласно принятому четыре года назад документу, Google и прочие поисковые системы обязаны оплачивать немецким издательствам за публикации с использованием материалов издательств в поисковой выдаче.

Эффективность измерять не пришлось: оказалось, закон вовсе не работает. Во всяком случае, с точки зрения компании Google Inc., он просто недействителен – так как, приняв его, немецкие законодатели не уведомили официально об этом Брюссель.

Как напоминают немецкие СМИ, инициаторами иска в отношении интернет-гиганта выступили в свое время такие крупные издательства, как VG Media, Axel Springer и Handelsblatt. По их мнению, Google нарушал авторские права, отражая на странице поисковой выдачи выдержки из публикаций изданий. А за это надо платить – что подтвердил и суд.

Но и четыре года спустя лидер интернет-индустрии требования игнорирует. Причины его самоуверенности лежат на поверхности: Google в Германии – основной поисковик, и едва ли власти пойдут на то, чтобы его блокировать. А юристы компании занимаются крючкотворством, находя почти невидимые несоответствия в немецком законодательстве.

Назвать закон об авторском праве недействительным им позволил тот факт, что аппарат ЕС не получил уведомления о принятом в ФРГ законе. Именно эти тонкости и обсуждают сегодня в берлинском суде. Представляющий издательство VG Media адвокат Ян Хегеман необходимости в таком уведомлении не видит. "Мы – так же, как и правительство Германии, не видим необходимости уведомлять Брюссель в данном конкретном случае", – цитирует Хегемана Handelsblatt. Тем не менее, чтобы не затягивать разбирательство, юристы просят суд как можно скорее направить соответствующие документы в Брюссель.

Германия – далеко не первая страна, сталкивающаяся с произволом Google. Действующая по всему миру компания, судя по всему, признает только законы США – и не намерена подчиняться требованиям стран, на территории которых работает. Так, в России в сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных". В соответствии с ними, компании обязаны локализовать персональные данные пользователей на российской территории. Однако Google – так же, как и их коллеги из Facebook – требования Роскомнадзора до сих пор игнорируют.

А Федеральная антимонопольная служба тем временем удвоила сумму штрафа, который должна выплатить компания, не исполняющая российское законодательство. Еще два года назад Google был признан нарушителем федерального закона "О защите конкуренции" (злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений).

Герман Клименко: Проиграв в споре с ФАС, Google должен признать российские законы https://t.co/142rvLfzJq — Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 30 ноября 2016 г.

Если компании продолжат проводить такую политику, отказываясь от выполнения требований российского законодательства, они будут заблокированы, заявил по этому поводу советник президента России по Интернету Герман Клименко.

"Рано или поздно от них потребуют либо соблюдать наше законодательство, либо покинуть территорию Российской Федерации – я условно говорю, виртуально. Когда это произойдет – не знаю", – заявил Клименко. По словам советника, от этого будет только польза: если Google заблокируют, российский "Яндекс" начнет больше зарабатывать.