Как Google наплевал на законы Германии

Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Четверг 9 февраля
Лента новостей
15:02
На Украине избили Лещенко (видео)
15:02
Одинокая британка 4 года имитировала отношения в соцсетях
14:45
Бизнес должен стать ответственным
14:36
Почему американцы путают украинцев с корейцами
14:30
Куда отправиться в день всех влюбленных
14:25
Ученые доказали умственное превосходство первенцев
14:23
Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом
14:12
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
14:10
Интимные проблемы Анны Калашниковой
14:10
Напуганные поляки решили мириться с Россией
14:04
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
13:54
Значение имени Любовь
13:47
Студенты назвали лучшие вузы России
13:45
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
13:45
Бывшая жена Башарова воет от боли из-за травм
13:32
На АЭС во Франции прогремел взрыв
13:27
Гонщица Багдасарян проигнорировала заседание суда
13:25
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
13:17
Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам
13:14
Собутыльники покалечили москвича битой и молотком
13:14
Как президенты борются с недосыпом
13:09
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
13:02
У Малышевой сдали нервы на передаче
12:52
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
12:40
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
12:40
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
12:21
"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции
12:19
Валерия прилюдно расплакалась
12:13
Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом
12:12
Мнение: Mazda 6 – роскошь и стиль в гражданском сегменте
12:02
В России отменят горящие туры
12:01
Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
11:38
Алла Довлатова впервые о четвертой беременности
11:37
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
11:32
Гиви похоронят рядом с другом Моторолой
11:32
Из Bentley московского банкира украли портфель за 200 тысяч
11:30
Пластинина после свадьбы с бизнесменом сообщила о пополнении
11:24
"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
11:12
Из храма на севере Москвы украли сейф и украшения
10:50
Нобелевку делят между Путиным и Трампом
10:45
В московской столовой избили и ограбили мужчину
10:41
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
10:40
У России появилась новая военная угроза
10:30
В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека
10:28
Погода принесет страдания москвичам
10:22
Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом
10:15
Елена Летучая рассказала о ребенке
10:08
Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб
10:07
У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовую собаку
09:48
Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей
09:45
В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси
09:38
Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте
09:28
Меркель с отрезанной головой в руках взорвала Сеть
09:28
17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
09:21
Столичное жилье может резко упасть в цене
09:12
Женщина покормила грудью поросенка во время интервью (видео)
09:11
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
08:38
Пелагея обратилась к врачу с адской болью
08:38
Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме
08:33
С самолетом Трампа случилось ЧП
08:30
Кара-Мурза-младший вышел из комы
08:18
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
08:10
Смертельное ДТП с участием 12 авто парализовало МКАД
07:47
В шахте лифта московского ТЦ найдено тело
00:24
Солнцев отругал девушек "Дома-2"
22:08
Шоу "Битва экстрасенсов" отметили в День науки
22:04
Подробности нападения украинского дизайнера на юную москвичку
21:57
Мускулистая Барби делает жим лежа и приседает со штангой (фото)
21:35
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
21:23
В Дании подсчитали убытки от толстых граждан
21:16
Двуликий Янус американских санкций
21:04
Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%
20:58
Составлен список покупок по продовольственным карточкам
20:44
Что приватизируют в Москве за три года
20:33
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
20:15
Дэнни Бойл раскрыл сюжет сиквела "На игле"
20:07
Стальные нервы Путина восхитили россиян (видео)
19:33
Загадка гибели Пушкина в отечественном кино
19:28
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
19:26
Рабочий напал сам на себя с ножом из страха перед женой
19:08
Жительница Апатитов потеряла аппетит из-за лапы крысы в хлебе
18:52
У "Моны Лизы" нашли сифилис
18:48
В Москве пассажир убил таксиста в едущей машине
18:33
Мужчины надели корсеты и платья
18:20
Необычные таланты известных политиков
18:15
В Испании мать сделала путану из русской девочки
18:09
Что нужно знать про карточки на еду
17:46
Огненное облако убийцы Гиви
17:27
Ляшко с матом скатился с лестницы Рады (видео)
17:12
Какая трава может спасти от рака мозга
17:05
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
17:05
Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского
17:00
Навальный вновь получил срок
16:56
Шойгу и Пиманов сняли кино
16:54
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
16:50
Долги перед гуковскими шахтерами погасят к июлю
16:49
После отставки заместителя Ройзман вспомнил про расстрелы
16:46
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
16:38
Студент получил гвоздь в череп во время драки в Москве
16:33
Онкобольная певица о скандале с миллионером: Он меня убивает!
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
Страшные кадры с места убийства Гиви
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
Hi-tech

Как Google наплевал на законы Германии

Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Немецкие юристы вновь углубились в тонкости авторского права. Принятый в 2013 году закон, обязывающий Google перечислять взносы издательствам за публикацию части их статей в поисковой выдаче, не работает. Интернет-гигант платить отказывается, а берлинский суд пытается довести документ до ума.
прочитано 442 раза

Суд в Берлине решил выяснить, насколько эффективно действует в Германии закон об авторском праве в отношении интернет-поисковиков. Согласно принятому четыре года назад документу, Google и прочие поисковые системы обязаны оплачивать немецким издательствам за публикации с использованием материалов издательств в поисковой выдаче.

ПО ТЕМЕ

Google Maps нашел здание гестапо в Калининграде

Как Запад будет отключать Россию от интернета

ФАС пригрозил Google наказанием за непослушание

Эффективность измерять не пришлось: оказалось, закон вовсе не работает. Во всяком случае, с точки зрения компании Google Inc., он просто недействителен – так как, приняв его, немецкие законодатели не уведомили официально об этом Брюссель.

Как напоминают немецкие СМИ, инициаторами иска в отношении интернет-гиганта выступили в свое время такие крупные издательства, как VG Media, Axel Springer и Handelsblatt. По их мнению, Google нарушал авторские права, отражая на странице поисковой выдачи выдержки из публикаций изданий. А за это надо платить – что подтвердил и суд.

Но и четыре года спустя лидер интернет-индустрии требования игнорирует. Причины его самоуверенности лежат на поверхности: Google в Германии – основной поисковик, и едва ли власти пойдут на то, чтобы его блокировать. А юристы компании занимаются крючкотворством, находя почти невидимые несоответствия в немецком законодательстве.

Назвать закон об авторском праве недействительным им позволил тот факт, что аппарат ЕС не получил уведомления о принятом в ФРГ законе. Именно эти тонкости и обсуждают сегодня в берлинском суде. Представляющий издательство VG Media адвокат Ян Хегеман необходимости в таком уведомлении не видит. "Мы – так же, как и правительство Германии, не видим необходимости уведомлять Брюссель в данном конкретном случае", – цитирует Хегемана Handelsblatt. Тем не менее, чтобы не затягивать разбирательство, юристы просят суд как можно скорее направить соответствующие документы в Брюссель.

Фото: GLOBAL LOOK press/Soeren Stache

Германия – далеко не первая страна, сталкивающаяся с произволом Google. Действующая по всему миру компания, судя по всему, признает только законы США – и не намерена подчиняться требованиям стран, на территории которых работает. Так, в России в сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных". В соответствии с ними, компании обязаны локализовать персональные данные пользователей на российской территории. Однако Google – так же, как и их коллеги из Facebook – требования Роскомнадзора до сих пор игнорируют.

А Федеральная антимонопольная служба тем временем удвоила сумму штрафа, который должна выплатить компания, не исполняющая российское законодательство. Еще два года назад Google был признан нарушителем федерального закона "О защите конкуренции" (злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений).  

Если компании продолжат проводить такую политику, отказываясь от выполнения требований российского законодательства, они будут заблокированы, заявил по этому поводу советник президента России по Интернету Герман Клименко.

"Рано или поздно от них потребуют либо соблюдать наше законодательство, либо покинуть территорию Российской Федерации – я условно говорю, виртуально. Когда это произойдет – не знаю", – заявил Клименко. По словам советника, от этого будет только польза: если Google заблокируют, российский "Яндекс" начнет больше зарабатывать.

Автор: Игорь Силецкий9 февраля 2017, 12:46

комментарии

Политика

Чем известен погибший лидер ополченцев Донбасса
Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы
Украина сплясала на костях убитого Гиви
Шойгу и Пиманов сняли кино

Шоу-бизнес

После развода Буланова показала фото с другим мужчиной
Интимные проблемы Анны Калашниковой
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю

Проишествия

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Собака изуродовала москвичку и ее подругу

Lifestyle

Куда отправиться в день всех влюбленных
Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам
В России отменят горящие туры
Дэнни Бойл раскрыл сюжет сиквела "На игле"
Шоу-бизнес

Директор о состоянии здоровья Корчевникова

Представитель ведущего прокомментировал его уход из ток-шоу "Прямой эфир"
Шоу-бизнес

Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка

Актриса Евгения Брик откровенно о личной жизни
Спорт

Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова

Выяснились новые подробности гибели известного украинского вратаря
Политика

На Украине избили Лещенко (видео)

Инцидент произошел в стенах Верховной рады

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
Мужчины надели корсеты и платья
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи

Регионы

Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru