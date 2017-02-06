Мошенники заинтересованы не в хищении средств, а в приостановлении торгов
В России пиво начнут продавать через интернет
В целом Минэкономразвития поддерживает идею легализации онлайн-продаж пива, выдвинутую компанией "САН ИнБев", но лишь при наличии механизмов контроля за реализацией. "Сейчас данный вопрос прорабатывается", – отметили представители ведомства.
Для торговли пивом через Сеть планируется ввести серьезные ограничения. Покупать алкогольный напиток можно будет только по безналичному расчету в строго отведенное для этого время. При этом курьеров обяжут проверять возраст покупателей и нести ответственность в случае продажи товара несовершеннолетним. При этом предложенный механизм сохраняет все ограничения, которые уже существуют для продажи алкоголя традиционным способом, пишет "Газета.ру".
Между тем легализация дистанционной торговли алкоголем входит в список мер, которые сейчас готовит Минэкономразвития с целью повышения темпов экономического роста в этом году. Наряду с этим, в частности, обсуждается возможность снижения акцизов.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин решили, что продавать алкоголь через Интернет смогут только крупные оптовые компании и федеральные ритейлеры. Как писали Dni.Ru, в онлайн-ассортименте будут только пиво и сухое вино. При этом все ограничения, накладываемые на торговлю алкоголем "оффлайн", будут накладываться и на виртуальные сделки.
Напомним, что в конце 2016 года правительство России не поддержало законопроект, предполагающий повышение штрафов за незаконную торговлю алкоголем в Интернете с 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Тогда власти страны посчитали, что нет оснований ужесточать существующие правила.
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