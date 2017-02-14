В соцсетях защищают Лимпопо от узурпатора Айболита

Пранкеры Лексус и Вован в телефонном разговоре с конгрессвумен Максин Уотерс рассказали об инициированном Россией в Лимпопо государственном перевороте и приходе к власти "узурпатора Айболита". Пользователи социальных сетей подхватили выдумки юмористов и встали на защиту вымышленной страны.

Пранкеры позвонили Максин Уотерс от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По словам пранкеров, кремлевские хакеры атаковали государственные сервера Лимпопо.

"Взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита", – сообщил ей "Гройсман". "Президент Лимпопо проиграл эти выборы. И он хочет переехать на Украину, потому что он боится, что они с ним что-нибудь сделают", – рассказали пранкеры.

Конгресс США принял решение заслушать доклад Директора ЦРУ о ситуации в ЛИМПОПО. pic.twitter.com/DZDQgqMG3t — Олег Анатольевич (@dolg132004) 13 февраля 2017 г.

@MID_LIMPOPO Выражает озабоченность, в связи с происходящим в стране хаосом. "Бегемотики схватились за животики" @spacelordrock — Айболит Калахарьевич (@MID_LIMPOPO) 13 февраля 2017 г.

Примечательно, что конгрессвумен приняла рассказ Вована и Лексуса за чистую монету, и отсутствие страны Лимпопо на карте мира никак не повлияло на диалог. Ее разговор с пранкерами даже прокомментировала в социальной сети Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" – написала она.

Это #Айболит. Звонил Президент Чунга-Чанги Бонифаций. Заявил о признании #Лимпопо. Обещал направить для поддержания порядка взвод львов. — Айболит (@ajbolit_limpopo) 14 февраля 2017 г.

CNN и BBC сообщили,что у них есть неопровержимые доказательства бомбардировки российскими ВКС школ и больниц Лимпопо. — Константин Петров (@kmp3107) 13 февраля 2017 г.

Отметим, что Вован и Лексус также рассказали конгрессвумен об отправке российских войск в Габон, "чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы". В ответ Максин Уотерс согласилась с предложением усилить антироссийские санкции.

В связи с ситуацией в Лимпопо сенатор МакКейн призывает ввести новые санкции против России #SaveLimpopo #ЛимпопоНаш pic.twitter.com/3ENG5ke75b — Горыныч (@ZmeiGoryny4) 13 февраля 2017 г.

По неподтвержденным данным лидер повстанцев #Лимпопо Бармалей погиб под ударом ВКС РФ. Трамп, введи войска! pic.twitter.com/P4pkGZqVUS — nedouchennn (@nedouchennn) 14 февраля 2017 г.

После публикации записи разговора пользователи социальных сетей высказались в поддержку Лимпопо. Более того, в Twitter появились аккаунты доктора Айболита, в котором опубликована "политическая программа" партии, и Бармалея, назвавшего себя "единственным легитимным президентом" страны.

В соцсети также стали популярны хэштеги #FreeLimpopo и #SaveLimpopo. Тэг "Лимпопо" стал самым популярным в российском сегменте Twitter.

Срочно! Белый дом призывает американцев выйти на улицы в протест избрания Айболита президентом Лимпопо! #safeLimpopo #FreeLimpopo pic.twitter.com/3qG0fvibqo — Максим Казанский (@mkazanskiy) 14 февраля 2017 г.

@VVPutin_cat #FreeLimpopo Бармалей - наш Президент! Айболит должен уйти! За нашу и вашу свободу! Лимпопо без Айболита! — Вячеслав Иванищев (@UK_NasheDelo) 13 февраля 2017 г.

Напомним, ранее 78-летняя Максин Уотерс заявила о нападении России на Корею, что и спровоцировало телефонный розыгрыш. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков шутливо заявил, что администрация "очень высоко ценит тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинять" Кремль в нападении на Лимпопо. "Это свидетельствует о некотором просветлении", – цитирует его РИА Новости.