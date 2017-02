В соцсетях защищают Лимпопо от узурпатора Айболита

Пранкеры позвонили Максин Уотерс от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По словам пранкеров, кремлевские хакеры атаковали государственные сервера Лимпопо.

"Взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита", – сообщил ей "Гройсман". "Президент Лимпопо проиграл эти выборы. И он хочет переехать на Украину, потому что он боится, что они с ним что-нибудь сделают", – рассказали пранкеры.

Примечательно, что конгрессвумен приняла рассказ Вована и Лексуса за чистую монету, и отсутствие страны Лимпопо на карте мира никак не повлияло на диалог. Ее разговор с пранкерами даже прокомментировала в социальной сети Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" – написала она.

Отметим, что Вован и Лексус также рассказали конгрессвумен об отправке российских войск в Габон, "чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы". В ответ Максин Уотерс согласилась с предложением усилить антироссийские санкции.

После публикации записи разговора пользователи социальных сетей высказались в поддержку Лимпопо. Более того, в Twitter появились аккаунты доктора Айболита, в котором опубликована "политическая программа" партии, и Бармалея, назвавшего себя "единственным легитимным президентом" страны.

I remain the only legitimate President of Limpopo#FreeLimpopo #SaveLimpopo