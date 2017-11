Топ гаджетов 2017 года

По версии издания, первое место заняла японская игровая приставка Switch от компании Nintendo, передает Ura.ru. Этот гаджет можно использовать в качестве стационарного устройства и для игр на ходу. Второе место топа занял iPhone X, который, по мнению специалистов, установил новый стандарт для смартфонов в будущем, сообщает РИА ФАН.

Замкнул тройку лидеров ноутбук Microsoft Surface Laptop. Устройство поражает не только потрясающим дизайном, но и способностью долго работать без подзарядки. В десятку лучших гаджетов также вошли компактный квадрокоптер DJI Spark, смартфон Samsung Galaxy S8, смарт-колонка Amazon Echo, игровая приставка Xbox One X, смарт-часы Apple Watch Series 3, а также фотоаппарат Sony Alpha A7R III.

Nintendo Switch Chosen As TIME Magazine's Gadget Of The Year via /r/gamernews https://t.co/iPlKCOc67o pic.twitter.com/RjHVceO1uK