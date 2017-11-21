Топ гаджетов 2017 года

Журнал Time составил список лучших электронных устройств 2017 года. Лидером рейтинга оказался вовсе не культовый iPhone X.

По версии издания, первое место заняла японская игровая приставка Switch от компании Nintendo, передает Ura.ru. Этот гаджет можно использовать в качестве стационарного устройства и для игр на ходу. Второе место топа занял iPhone X, который, по мнению специалистов, установил новый стандарт для смартфонов в будущем, сообщает РИА ФАН.

Замкнул тройку лидеров ноутбук Microsoft Surface Laptop. Устройство поражает не только потрясающим дизайном, но и способностью долго работать без подзарядки. В десятку лучших гаджетов также вошли компактный квадрокоптер DJI Spark, смартфон Samsung Galaxy S8, смарт-колонка Amazon Echo, игровая приставка Xbox One X, смарт-часы Apple Watch Series 3, а также фотоаппарат Sony Alpha A7R III.

Nintendo Switch Chosen As TIME Magazine's Gadget Of The Year via /r/gamernews https://t.co/iPlKCOc67o pic.twitter.com/RjHVceO1uK — Hg (@Hgistoxic) 21 ноября 2017 г.

В прошлом году лидером рейтинга также оказалось устройство компании Nintendo – мини-гаджет NES Classic. Это восьмибитная игровая приставка в дизайне 1983 года.

Что касается продукции фирмы Apple, она явно делает успехи. Если в этом году "яблочный" смартфон оказался на второй позиции, то в прошлом году iPhone 7 Plus занял пятое место.