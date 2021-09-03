Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России

У России есть возможности принять и провести Олимпиаду 2036-го года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
Главнокомандующий отметил, что для этого руководству Игр будет необходимо выполнить определенные условия. Из-за сложившихся обстоятельств, вызванных коронавирусной инфекцией, все меньше стран готовы провести на своей территории Олимпиаду, сообщает 5-tv.ru.
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