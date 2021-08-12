Появились данные о возможном присоединении Роналду к Месси в ПСЖ

Спортивные обозреватели обсуждают громкие слухи в мире футбола. Сообщается, что руководство французского клуба "Пари Сен-Жермен" рассматривает вариант приобретения Криштиану Роналду.
Стоит отметить, что в июне следующего года спортсмен сможет покинуть "Ювентус" по условиям контракта. Ранее к "ПСЖ" присоединился Лионель Месси, напоминает RT.
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