Рапиристки из России выиграли золото на токийской Олимпиаде

Рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в командном соревновании завоевали золотые медали Олимпиады в Токио. В финале они одержали победу над сборной Франции.
Напомним, в четверг Россия получила еще несколько медалей. Бронзу сборной принес дзюдоист Нияз Ильясов, а серебро – гребцы Василиса Степанова и Елена Орябинская.
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