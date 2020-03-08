В Москве без вести пропал знаменитый фигурист

Родственница спотсмена рассказала, что сын вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся. Его телефон находится вне зоны доступа.
С кем Жиганшин виделся последний раз и куда ушел, не уточняется. Правоохранители занимаются поиском фигуриста, пишет телеграм-канал "112".
Стоит отметить, что Руслан Жиганшин – чемпион России 2015 года. С 2014-го выступал в паре с Еленой Ильиных. Спортивную карьеру завершил в 2017 году, после чего работал тренером по фигурному катанию в столичной школе.
Обновление. Фигурист нашелся. В полиции сообщили, что в отношении Жиганшина никаких противоправных действий совершено не было.
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