40-летняя Хоркина стала матерью во второй раз

Российская гимнастка Светлана Хоркина сообщила поклонникам радостную весть: у нее родился второй ребенок. В личном микроблоге в "Инстаграме" спортсменка опубликовала изображение детской кроватки.
"Как долго я тебя ждала. 21.10.2019. Люблю тебя", – коротко подписала она картинку. Имя и пол малыша гимнастка пока держит в тайне.
Напомним, что Светлана Хоркина состояла в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским. В 2005 году она подарила ему сына Святослава. В апреле 2011-го гимнастка вышла замуж за Олега Кочнова, передает "Вечерняя Москва".
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