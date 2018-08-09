Федор Смолов перешел в "Локомотив"

Московский футбольный клуб "Локомотив" сообщил о приобретении 28-летнего нападающего сборной России Федора Смолова. Ранее спортсмен выступал за команду "Краснодар".
Сумма трансфера игрока оценивается в девять миллионов евро, передает Sports.ru. В "Локомотиве" Смолов будет зарабатывать по 3,1 миллиона евро в год.
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