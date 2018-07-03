"Адское шоу": на жующих болельщиков из "Лужников" натравили Малахова

Матч Испания – Россия в 1/8 чемпионата мира по футболу запомнится россиянам не только победой нашей сборной, но троицей болельщиков в кокошниках, которые случайно попали в кадр. Упитанные фанаты безмятежно ели хот-доги на трибуне "Лужников", пока вся страна с замиранием сердца следила за мячом.

Зрители матча сразу заприметили колоритных соотечественников, их отрешенность от царящей вокруг суеты многим показалась забавной. Спустя несколько часов после трансляции жующая тройка превратилась в главный мем, а уже на следующий день российские СМИ сбились с ног, пытаясь затащить новых звезд интернета на интервью.

О причинах такой популярности российских обывателей порассуждал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян. Специалист уверил корреспондента Dni.Ru, что в этой ситуации нет ничего необычного – россияне узнали в уплетающих сосиски в тесте фанатах самих себя.

"Хорошими делами прославиться нельзя, а вот жратвой на камеру запросто, – начал Манукян. – Нет, они, конечно, очень симпатичные люди и у них давно налажена жизнь, но вы задумайтесь, почему настолько популярны сейчас такие персонажи. Да потому, что мы все уже как американцы стали, только о холодильнике и думаем. Вот увидели россияне трех упитанных жующих людей и сразу себя в них узнали. А если бы перед ними еще телевизор поставили, то картина была бы вообще маслом. Вот такой у нас нынче образ россиянина. Отсюда и популярность народная".

Публикация от Юлия�� (@yuliya1_9_8_3) 3 Июл 2018 в 12:32 PDT

По словам эксперта, обрушившаяся слава еще аукнется новым интернет-звездам. Теперь телевизионщики не дадут троице в кокошниках спокойной жизни. "Сейчас этих ребят затаскают по глупым "прокладкам" между матчами на "Первом канале", ну и, конечно, на "Россию-1" к Малахову позовут. Андрюша разве удержится от такого лакомого кусочка. В очередной раз непосредственную реакцию приятных людей превратят в адское шоу, а их выставят клоунами", – предположил он.

"Вот читаю: а давайте их пригласим и в Сочи. Ок, почему нет. Но, оказывается, по условиям организаторов, им обязательно снова нужно хот-догов поесть на камеру и непременно в кокошниках. Ну зачем все обязательно доводить до маразма и абсурда? Ну посмеялись мы над этими ребятами, ну прекрасное у нас настроение... Но теперь же эту троицу будут везде водить на поводке, из эфира в эфир, и везде будут им совать в рот хот-доги. А если, не дай бог, снимут кокошники, то вся благостная картина вмиг разрушится. Объясните, почему нам упорно насаждается концепция: чем глупее ты выглядишь на экране и поступаешь по жизни, тем больше шансов у тебя на успех в России? У Вас есть ответ? У меня нет..." – завершил свою мысль Манукян.