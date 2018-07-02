Дзюба научил Акинфеева отбивать пенальти ногой

Футболисты сборной России раскрыли секрет "того самого" удара Игоря Акинфеева, благодаря которому отечественной команде удалось одержать победу в состязании с испанцами. Оказывается, этому приему голкипера научил Артем Дзюба.



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