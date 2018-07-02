Дзюба научил Акинфеева отбивать пенальти ногой
В официальном Twitter сборной опубликовано видео, где Дзюба, который нередко стоял в воротах на тренировках, отразил пенальти ногой. "Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти", – подписали видео представители команды.
Напомним, что 1 июля Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал кубка мира. Основное время завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти – 4:3 в пользу россиян. В заключительном ударе испанцев с 11-метровой отметки Яго Аспас не смог переиграть Игоря Акинфеева, который феноменально отразил мяч ногой.
Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти �� pic.twitter.com/2rxcTEouko— Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.
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