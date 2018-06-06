Ургант поиздевался над Черчесовым после провала сборной России

Телеведущий Иван Ургант запустил иронический флешмоб в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он призвал россиян отращивать усы, как у наставника национальной команды.



Шоумен объявил о старте акции в социальных сетях. "Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу #усынадежды", – гласит анонс в Instagram программы "Вечерний Ургант".

По словам Урганта, сейчас Черчесову особенно нужна поддержка. "Против него все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!" – пошутил артист.

Телеведущий призвал зрителей отращивать усы и выкладывать свои фотографии в соцсети. "К акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина", – отметил он.

Причиной для подобной насмешки поcлужил ряд провальных матчей сборной России. Игра с Турцией, закончившаяся ничьей, стала седьмой неудачной попыткой национальной команды одержать победу.

Комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку товарищескому матчу между сборными России и Турции. Он сравнил игру отечественных спортсменов с майонезом.

"Семь матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!" – заявил Губерниев.

Стоит отметить, что сборная России стала третьей в истории футбола командой – хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля, пишет "Газета.ru". Отечественные футболисты повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

