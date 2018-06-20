Россия потеряла талантливую спортсменку

Теннисистка Елена Рыбакина сменила спортивное гражданство. Россиянка решила выступать за сборную Казахстана.



В профиле 19-летней спортсменки на официальном сайте ITF уже обозначена новая страна, сообщает "Спорт-Экспресс". На данный момент девушка занимает 191-е место в рейтинге WTA.

Почему Рыбакина приняла такое решение, пока не сообщается. В мае этого года под флаг Казахстана перешел экс-первая ракетка мира среди юниоров россиянин Тимофей Скатов.

Елена Рыбакина стала чемпионкой Европы в командном первенстве до 18 лет. Занятия теннисом уроженка Москвы начала в пятилетнем возрасте. В этот вид спорта ее привел отец, который сам занимался разными видами спорта.



Свой первый юниорский турнир ITF Рыбакина сыграла в ноябре 2013 года во Всеволожске. Потенциал юной россиянки высоко оценил прославленный теннисист Евгений Кафельников.





Как писали Dni.Ru, ранее в июне Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира "Ролан Гаррос". В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.

