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Спорт

Россия потеряла талантливую спортсменку

Елена Рыбакина. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Теннисистка Елена Рыбакина сменила спортивное гражданство. Россиянка решила выступать за сборную Казахстана.
прочитано 1337 раз

В профиле 19-летней спортсменки на официальном сайте ITF уже обозначена новая страна, сообщает "Спорт-Экспресс". На данный момент девушка занимает 191-е место в рейтинге WTA.

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Почему Рыбакина приняла такое решение, пока не сообщается. В мае этого года под флаг Казахстана перешел экс-первая ракетка мира среди юниоров россиянин Тимофей Скатов.

Елена Рыбакина стала чемпионкой Европы в командном первенстве до 18 лет. Занятия теннисом уроженка Москвы начала в пятилетнем возрасте. В этот вид спорта ее привел отец, который сам занимался разными видами спорта. 

Свой первый юниорский турнир ITF Рыбакина сыграла в ноябре 2013 года во Всеволожске. Потенциал юной россиянки высоко оценил прославленный теннисист Евгений Кафельников.


Как писали Dni.Ru, ранее в июне Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира "Ролан Гаррос". В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.

Автор: Валерия Нарская20 июня 2018, 20:49
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