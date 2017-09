Боец ММА избил судью после поединка

Во время турнира по смешанным единоборствам Aggrelin 19 произошел скандал. Поединок между австрийским бойцом Вильгельмом Оттом и черногорцем Нихадом Насуфовичем закончился поражением австрийца от удушающего приема, проведенного соперником.

Рефери до последнего не расцеплял бойцов. Когда стал понятен перевес Насуфовича, черногорец сам прекратил удушающий захват. Раздосадованный бездействием судьи Отт не нашел ничего лучшего, как ударить рефери.

Enraged Austrian MMA fighter pummels referee for failing to stop fight on time (VIDEO) https://t.co/eW0N6FOeDr pic.twitter.com/Y4CpEjiMQP