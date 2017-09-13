Боец ММА избил судью после поединка

Австрийский боец смешанных единоборств Вильгельм Отт напал на рефери по окончании поединка с представителем Черногории Нихадом Насуфовичем. Отт оказался недоволен судейством боя на турнире Aggrelin 19.

Во время турнира по смешанным единоборствам Aggrelin 19 произошел скандал. Поединок между австрийским бойцом Вильгельмом Оттом и черногорцем Нихадом Насуфовичем закончился поражением австрийца от удушающего приема, проведенного соперником.

Рефери до последнего не расцеплял бойцов. Когда стал понятен перевес Насуфовича, черногорец сам прекратил удушающий захват. Раздосадованный бездействием судьи Отт не нашел ничего лучшего, как ударить рефери.