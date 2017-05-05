Лидер сборной России сбежал в США
О покупке игрока сообщил генеральный менеджер клуба Джордж Макфи, пишет "Газета.ru". По его словам, зарплата Вадима Шипачева в "Лас-Вегас Голден Найтс" будет около 4,5 миллиона долларов за сезон.
Макфи заявил, что форвард российской сборной является плеймейкером высокого класса. "Он провел впечатляющую карьеру в КХЛ и был одним из лидеров в споре бомбардиров. Шипачев успешно выступает за сборную России. Верим, что он станет хорошим игроком для НХЛ", – пояснил представитель новообразованного клуба.
По его словам, спортсмен окажется очень полезным при розыгрыше большинства. "Когда смотришь, как играют Панарин и Радулов в НХЛ, веришь в то, что и Шипачев сможет здорово помочь нашей команде", – цитирует менеджера Sports.ru.
Вадим Шипачев стал вторым игроком команды после Рида Дюка. "Наконец-то мне есть с кем играть! Поздравляю, Вадим! Рад работать с тобой", – написал напарник форварда российской сборной в соцсети Twitter.
Да здравствует Лас-Вегас! ���� pic.twitter.com/HMhDtE5IEo— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 5 мая 2017 г.
Напомним, что Шипачев в составе российской сборной прибыл в Кельн на чемпионат мира. В первом матче 5 мая наши хоккеисты сыграют против команды Швеции.
Updated Golden Knights Lines��— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 5 мая 2017 г.
CC: @BSH_Joe
Guy-Vadim Shipachyov-Reid Duke
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