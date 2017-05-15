"Спартак" почтил память Александра Абдулова

О том, что "Спартак" – чемпион, не знает разве что ленивый или вообще далекий от новостей человек. Спустя 16 лет красно-белым вновь удалось возглавить турнирную таблицу российского первенства по итогам сезона. Игроки, празднуя победу, не забыли и о тех, кто не смог вместе с ними разделить радость чемпионства.

"Мы чемпионы" – этой фразы красно-белые не слышали полтора десятка лет. Но в этом году они смогли вновь ее произнести и, эти слова уже стали мантрой для каждого болельщика "Спартака". Больше недели поклонники футбольного клуба празднуют победу в российском первенстве, многие из которых еще даже не родились, когда "Спартак" был чемпионом в предыдущий раз.



Радость красно-белых видели не только российские, но и зарубежные города. Ведь эта победа была столь долгожданной. Ожидание растянулось настолько, что не все, в том числе, и самые преданные болельщики смогли увидеть чемпионство "Спартака".

В сентябре 2007 года "Спартак" и "Локомотив" вышли на поле в футболках с фото Александра Абдулова. Изображение великого актера сопровождала надпись "Верим в победу". Это должна была стать общая победа.

Абдулов верил до последнего, что его команда выиграет, а сам он победит болезнь. И именно тогда эта фраза была и для Абдулова, и для игроков "Спартака" больше, чем просто слова. Увидеть "Спартак" вновь на первой строчке турнирной таблицы актер так и не успел – он умер 3 января 2008 года.

Накануне дня рождения Александра Абдулова футболисты "Спартака", а также друзья актера почтили его память. На его могиле появился свежий газон из красно-белых цветов с надписью: "Саша, мы – чемпионы!"

"Они живы, пока жива наша память о них", - говорится от лица игроков "Спартака" на сайте supportersnews.ru. "Уважаемые болельщики, после окончания чемпионата, предлагаем вам присоединиться к инициативной группе для почтения памяти наших ветеранов и проведения субботника на Донском, Ваганьковском, Кунцевском и др. кладбищах Москвы, – говорится в обращении. – Данное мероприятие состоится 3 июня".