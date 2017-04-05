Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
Откровенное селфи появилось во взломанном Twitter-аккаунте певца Влада Соколовского. Злоумышленники предлагали купить целый пакет компромата на Мамаеву – переписку за несколько лет, а также множество фото и видео эротического характера.
Кроме того, хакеры утверждают, что жена известного футболиста какое-то время подрабатывала "ночной бабочкой". Сама Алана пока никак не прокомментировала ситуацию. Снимок публикует Life.ru.
Хакеры опубликовали "голые" селфи жены футболиста Павла Мамаева — Аланы (18+): https://t.co/KtRXpKvE2l pic.twitter.com/QaBGgslEqY— Life | Шоу (@lfshowbiz) 5 апреля 2017 г.
Напомним, днем ранее хакеры опубликовали интимные фотографии популярных исполнителей Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Откровенные снимки слили в социальные сети.
+18— Максим Казанский (@mkazanskiy) 24 ноября 2016 г.
Хакеры опубликовали снимок абсолютно голой Юлии Ковальчук. Сразу вопрос, зачем делать такие фотки на телефон, если хакеры их воруют? pic.twitter.com/mSTdN76R3b
Позже в ситуации разобрался певец Влад Соколовский и его жена Рита Дакота. Звезды выразили уверенность, что такие взломы происходят только потому, что люди любят копаться в чужом грязном белье. "Только спрос порождает предложения", – заявила Дакота.
Певица уверена, что причина всех бед кроется именно во вкусах публики. "Туда же и радио, и телек, и все остальное: если бы вам не нравилась такая музыка, такие новогодние шоу, такие передачи, то этого бы не было. Было бы другое – настоящее, вечное, достойное, наполненное интеллектуальным, культурным весом", – считает исполнительница.
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