Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть

Хакеры получили доступ к личным снимкам жены известного российского футболиста Павла Мамаева Аланы. Интимные фотографии опубликовали в Сети.

Откровенное селфи появилось во взломанном Twitter-аккаунте певца Влада Соколовского. Злоумышленники предлагали купить целый пакет компромата на Мамаеву – переписку за несколько лет, а также множество фото и видео эротического характера.

Кроме того, хакеры утверждают, что жена известного футболиста какое-то время подрабатывала "ночной бабочкой". Сама Алана пока никак не прокомментировала ситуацию. Снимок публикует Life.ru.

Хакеры опубликовали "голые" селфи жены футболиста Павла Мамаева — Аланы (18+): https://t.co/KtRXpKvE2l pic.twitter.com/QaBGgslEqY — Life | Шоу (@lfshowbiz) 5 апреля 2017 г.

Напомним, днем ранее хакеры опубликовали интимные фотографии популярных исполнителей Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Откровенные снимки слили в социальные сети.

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Хакеры опубликовали снимок абсолютно голой Юлии Ковальчук. Сразу вопрос, зачем делать такие фотки на телефон, если хакеры их воруют? pic.twitter.com/mSTdN76R3b — Максим Казанский (@mkazanskiy) 24 ноября 2016 г.

Позже в ситуации разобрался певец Влад Соколовский и его жена Рита Дакота. Звезды выразили уверенность, что такие взломы происходят только потому, что люди любят копаться в чужом грязном белье. "Только спрос порождает предложения", – заявила Дакота.

Публикация от ! Аlana�� (@alana_mamaeva) Дек 13 2016 в 2:30 PST

Певица уверена, что причина всех бед кроется именно во вкусах публики. "Туда же и радио, и телек, и все остальное: если бы вам не нравилась такая музыка, такие новогодние шоу, такие передачи, то этого бы не было. Было бы другое – настоящее, вечное, достойное, наполненное интеллектуальным, культурным весом", – считает исполнительница.