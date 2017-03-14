Михаил Боярский потерял надежду

Знаменитый артист и преданный болельщик питерского "Зенита" Михаил Боярский заявил о том, что у клуба существует целый комплекс проблем. Актер считает, что "Зенит" уже вряд ли догонит "Спартак".

После того, как пермский "Амкар" в домашнем матче 19-го тура премьер-лиги обыграл 12 марта "Зенит", болельщик питерского клуба Боярский высказал свое недовольство. Он выразил надежду на второе место по итогам сезона.

По его мнению, судейство было необъективным. "Когда команда проигрывает, вопросы к судейству есть всегда. Вероятно, в футболе все-таки должны быть некоторые технические приспособления, позволяющие объективно оценивать тот или иной игровой эпизод", – цитирует российского артиста "Советский спорт".

Боярский признался, что ему очень обидно за поражение, которое "Зенит" получил от "Амкара". "Красно-белых мы теперь уже вряд ли догоним", – заявил прославленный болельщик. Он разочарован тем, что в его любимом клубе "нет командной игры" и "слабое нападение".

Также Боярский не понимает, "зачем покупались атакующие футболисты". "Как выходить из этой ситуации – непонятно", – резюмировал актер.

А гол то был! Молодец Нету!) pic.twitter.com/zDkkbaaIHv — Олег Шигаев (@OlegShigaev) 12 марта 2017 г.

Отметим, победный гол в матче "Зенит" – "Амкар" на 33-й минуте забил полузащитник Роланд Гиголаев. В результате поражения петербуржцы, идущие на втором месте, отстали от лидирующего "Спартака" на восемь очков.