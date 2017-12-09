Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир

Сборную России лишили Олимпиады Развод Джигарханяна Главные события Москвы Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
партнеры
Суббота 9 декабря
Лента новостей
17:34
Анна Седокова показала эксклюзивное видео отдыха с гориллами
17:19
В США юные баскетболисты открыли стрельбу после проигранного матча
16:33
Истинная красота, которую любит камера, – Александрия Лаптева
15:49
Орбакайте до неузнаваемости изменила памятную квартиру Пугачевой
14:55
Массовая драка с оружием у клуба попала на видео
14:35
В московском НИИ произошел пожар
14:31
Эмилия Фридман-Вишневская поделилась своей мечтой
13:28
Лихорадящего Саакашвили отбивают всей Украиной
13:03
Участница "Голоса" рассказала о ночных звонках Градского
12:37
Победившая рак стюардесса стала героем
12:26
Названа дата прощания с Леонидом Броневым
12:12
Бородина зарабатывает на родных
11:45
На "Доме-2" разгорелся новый секс-скандал
11:22
В Москве в подъезде застрелили женщину
11:13
Место ликвидации террористов в Ставрополе попало на видео
11:06
Ургант наглой выскочке Бузовой: Хочется плюнуть на тебя
10:45
Беременная красотка из "Дома-2" испугалась за здоровье ребенка
10:28
Любите ли Вы порно
10:00
Умер актер Леонид Броневой
01:26
Бунтовщика Саакашвили поместили в СИЗО
22:00
Что Вы знаете об Алисе Фрейндлих
21:54
Собчак рассказала о сомнениях в ее психическом здоровье
21:34
Украинского политика застали за постыдным занятием (видео)
21:20
Сбербанк отказывал клиентам в обслуживании
21:05
Малолетний пенсионер умилил Россию (видео)
21:00
Как СССР подписывали смертный приговор
20:54
США готовят новую подлость России
20:51
В московском метро произошел сбой
20:43
В Петербурге скончался известный писатель
20:23
Бузова рассказала о тайном ритуале на Первом канале
20:01
В жутком ДТП в Якутии погибли люди
19:33
Униженная жена требует деньги с изменщика Руссо
19:03
Как секс-скандал помог Волочковой
18:40
42-летняя Елена Захарова родила дочь
18:34
В детском саду в Москве умерла няня
18:16
На вручении "Финансового Олимпа" обсудили ситуацию в экономике
17:41
В Москве вычислили серийного маньяка
17:20
Обвалившийся супермаркет под Москвой сняли с воздуха
17:10
Известная актриса стала жертвой черных риелторов
16:59
Последствия пожара на юге Москвы сняли на видео
16:42
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
16:36
Милая такса напомнила людям об унижениях
16:18
Мать Борисовой разоблачила "скотское" шоу Шепелева
16:09
Безумные регионы: ростовчанин дважды изнасиловал школьницу
16:09
Олимпийские страдания
16:08
Туристы из России устроили давку в аэропорту Пхукета
16:07
Рецепт баранины по-махачкалински
15:54
Кассир McDonald's избил недовольного клиента (видео)
15:50
Школьники "заминировали" однокласснику тапок
15:34
Поиски исчезнувшей звезды "Дома-2" осложнились
15:26
Ученые открыли гей-гены
15:03
Либералы требуют покаяния за поведение Путина
14:53
Полиция обнаружила арсенал оружия в квартире москвича
14:47
В утечке радиации на Урале обвинили США
14:41
Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы
14:41
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
14:16
Банк России попал под шквал критики
14:15
В Крыму перевернулся пассажирский автобус
13:57
Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось
13:55
Программа "Народный гараж" облегчила жизнь москвичей
13:53
Телефонных террористов ждет суровое наказание
13:41
Харламову указали на измену Асмус
13:35
59-летний Александр Васильев вернул молодость
13:22
Затравленного Порошенко кнутом гонят с Украины
13:08
В Поморье женщина зарезала сожителя из-за пощечины
13:06
Володин поздравил героев Отечества с праздником
12:49
РЖД разрешила вечный спор о верхних полках в поездах
12:47
Банда малолеток обчистила дачу пенсионерки
12:44
Как живет виновник гибели Марины Голуб
12:16
За жестокое обращение с животными станут давать до пяти лет
12:08
Среди зимы в Москву вернется аномальное тепло
12:04
Женщина с перемотанной скотчем головой вылезла из Москвы-реки
12:01
Прыщ на лице косметолога оказался раковой опухолью
11:58
Беременную Анну Ардову бросил любовник
11:51
Совет на выходные
11:36
Елизавета II удивила нелепым нарядом на встрече с африканцами
11:31
Шурыгина взорвалась после плевка в душу
11:10
Россиянам простят долги по кредитам к Новому году
10:59
Белку-толстуху поймали на воровстве рождественских угощений (видео)
10:42
Трамп оправдался за безумный поступок
10:41
Волочкова рассказала о бессонной ночи из-за самого лучшего мужчины
10:31
Россиянам грозит жесткий техосмотр
10:30
Главные события Москвы с 8 по 14 декабря
10:08
Куда ушли миллиарды Захарченко
10:06
Трагические судьбы звезд порно
10:05
В Москве мусоровоз протаранил автобус
09:42
Текст молитвы "Отче наш" предложили изменить
09:33
Киркоров оказался красивее Бузовой
09:24
Россиян хотят обложить новым налогом
09:22
На севере Москвы водитель сбил женщину с ребенком
09:02
Порошенко начал развал Украины в ускоренном режиме
09:00
В России цены на продукты побили все рекорды
08:52
Сексуальная Ирина Шейк полностью разделась
08:38
В Подмосковье произошел крупный пожар
08:25
Путин и Эрдоган приструнили безрассудного Трампа
07:55
Следователи изучают дело о выпавшем из автобуса ребенке-инвалиде
22:00
Насколько хорошо вы знаете Николая Караченцова
21:50
Звезду "Битвы экстрасенсов" задержали из-за бомбы
21:29
Изменщик Руссо поставил условие избитой и униженной красавице-жене
21:25
В американской школе произошла стрельба
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь (видео)
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора
Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии
Бывшей жене Джигарханяна грозит два года тюрьмы
Мать Борисовой разоблачила "скотское" шоу Шепелева
Спорт

Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/ISU_Figure/twitter.com
В финале Гран-при по фигурному катанию в Нагое победила 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова. Второй место заняла 17-летняя россиянка Мария Сотскова.
прочитано 3970 раз

Два места на пьедестале победителей финала Гран-при в японской Нагое заняли россиянка. Первое место триумфально заняла 15-летняя Алина Загитова. 17-летняя Мария Сотскова получила серебряную медаль.

ПО ТЕМЕ

15-летняя российская фигуристка выиграла этап Гран-при в Китае

Своим выступлением юная россиянка буквально покорила весь мир. Настрой у девушки самый боевой. "Хочу показать хороший прокат. Это в прошлом году я выступала в юниорском финале, а сейчас подход взрослый, соперницы опытные. Но здесь мне кататься легко – и настрой, и хороший лед это позволяют", – рассказывала она перед началом произвольной программы.

15-летняя Загитова является чемпионкой мира – 2017 среди юниорок и победительницей финала Гран-при юниорской серии сезона-2016/17, передает ТАСС. В нынешнем сезоне она побеждала на этапах Гран-при в Пекине и французском Гренобле.

Многим столь стремительный старт фигуристки напомнил судьбу другой российской фигуристки, имя которой гремело на весь мир. Юлия Липницкая одержала победу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, когда ей было всего 15 лет. Она стала второй из самых юных олимпийских чемпионов по фигурному катанию в истории зимних Олимпийских игр.

Однако, по всей видимости, фигуристка оказалась не готова к обрушившейся на нее популярности, вследствие чего у нее начались проблемы и со здоровьем, и с тренером. В 2016 году у Липницкой развилась анорексия. В январе следующего года фигуристка уехала на лечение в Израиль. К счастью, Юлии удалось справиться с недугом. Насколько легко будет справиться с теми же проблемами новой восходящей звезде российского фигурного катания покажет время.

Автор: Геннадий Куприянов9 декабря 2017, 15:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткая травма Липницкой

567

комментарии

Политика

Как СССР подписывали смертный приговор
США готовят новую подлость России
Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось
Затравленного Порошенко кнутом гонят с Украины

Шоу-бизнес

Участница "Голоса" рассказала о ночных звонках Градского
Бородина зарабатывает на родных
На "Доме-2" разгорелся новый секс-скандал
Ургант наглой выскочке Бузовой: Хочется плюнуть на тебя

Проишествия

В Москве вычислили серийного маньяка
Кассир McDonald's избил недовольного клиента (видео)
Школьники "заминировали" однокласснику тапок
В утечке радиации на Урале обвинили США

Lifestyle

Подробности последних дней жизни Леонида Броневого
Что Вы знаете об Алисе Фрейндлих
Умер актер Леонид Броневой
Три новых романа от мастеров детектива
Шоу-бизнес

Бородина зарабатывает на родных

Журналисты узнали расценки за рекламу с дочерью и мужем ведущей "Дома-2"
Шоу-бизнес

Участница "Голоса" рассказала о ночных звонках Градского

Лора Горбунова назвала своего наставника уникальным
Недвижимость

Орбакайте до неузнаваемости изменила памятную квартиру Пугачевой

Певица осталась полностью довольна итогами масштабного ремонта
Шоу-бизнес

Анна Седокова показала эксклюзивное видео отдыха с гориллами

Певица отдыхает в Тайланде

Гороскоп

Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем

Фоторепортажи

59-летний Александр Васильев вернул молодость
Трагические судьбы звезд порно
Жуткие фото горящей Калифорнии
Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву

Спорт

Мутко сменил имя
Госдума ответила на антироссийское решение МОК
Звезда мирового бокса Мейвезер выбирает для инвестиций Россию
Появился список "обреченных" российских олимпийцев

Регионы

Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
Безумные регионы: ростовчанин дважды изнасиловал школьницу
Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы
Банда малолеток обчистила дачу пенсионерки
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru