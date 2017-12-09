Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир
Два места на пьедестале победителей финала Гран-при в японской Нагое заняли россиянка. Первое место триумфально заняла 15-летняя Алина Загитова. 17-летняя Мария Сотскова получила серебряную медаль.
Своим выступлением юная россиянка буквально покорила весь мир. Настрой у девушки самый боевой. "Хочу показать хороший прокат. Это в прошлом году я выступала в юниорском финале, а сейчас подход взрослый, соперницы опытные. Но здесь мне кататься легко – и настрой, и хороший лед это позволяют", – рассказывала она перед началом произвольной программы.
15-летняя Загитова является чемпионкой мира – 2017 среди юниорок и победительницей финала Гран-при юниорской серии сезона-2016/17, передает ТАСС. В нынешнем сезоне она побеждала на этапах Гран-при в Пекине и французском Гренобле.
Многим столь стремительный старт фигуристки напомнил судьбу другой российской фигуристки, имя которой гремело на весь мир. Юлия Липницкая одержала победу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, когда ей было всего 15 лет. Она стала второй из самых юных олимпийских чемпионов по фигурному катанию в истории зимних Олимпийских игр.
Однако, по всей видимости, фигуристка оказалась не готова к обрушившейся на нее популярности, вследствие чего у нее начались проблемы и со здоровьем, и с тренером. В 2016 году у Липницкой развилась анорексия. В январе следующего года фигуристка уехала на лечение в Израиль. К счастью, Юлии удалось справиться с недугом. Насколько легко будет справиться с теми же проблемами новой восходящей звезде российского фигурного катания покажет время.
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