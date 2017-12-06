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Фигуристка Медведева грудью встала на защиту затравленных спортсменов

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Решение МОК нарушило один из главных принципов Олимпийской хартии: все спортсмены на Играх должны иметь равные возможности, уверена фигуристка Евгения Медведева. Чемпионка мира обратилась с речью к Международному олимпийскому комитету.
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Евгении Медведевой недавно исполнилось 18 лет. Так что, даже если на Олимпиаде-2014 в Сочи и были какие-то нарушения, фигуристка не могла иметь к ним никакого отношения. Тем не менее МОК лишает ее возможности исполнить давнюю мечту об участии в Играх.

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"Я считала, что нам, чистым российским спортсменам, не о чем волноваться. Если кто-то действительно совершал нарушения антидопинговых правил, мы уж точно не имеем к этому отношения. В 2014 году мне было 14 лет. Я еще не входила даже во взрослую сборную моей страны. Лично для меня Пхенчхан должен стать первым шансом окунуться в уникальную атмосферу Олимпийских игр. Я не понимаю, почему я и мои товарищи по сборной России могут этого шанса лишиться", – заявила Медведева в своей речи на исполкоме МОК.

Чемпионка мира предположила, что присутствовавшим на заседании спортивным чиновникам удалось исполнить свои мечты. "Позвольте мне сделать то же самое! Я не знаю, будут ли в моей спортивной жизни еще одни Игры после Пхенчхана", – сказала фигуристка. По словам Медведевой, она всегда считала, что за возможность выступать на Олимпиаде надо бороться на льду. Но приходится признать, что можно лишиться шанса из-за обстоятельств, которые никак не зависят от спортсмена.

"Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на Играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений", – приводит речь чемпионки издание "Р-Спорт". По словам Медведевой, для нее одинаково важны на Олимпиаде как личный, так и командный турниры. Однако без национального флага невозможно соревноваться в команде – в то время как у соперниц такая возможность будет. Чемпионка уверена, что нарушается принцип Олимпийской хартии: все спортсмены должны иметь равные возможности. После решения МОК о равенстве не может быть и речи.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Российские спортсмены могут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом.

Автор: Андрей Евлампиев6 декабря 2017, 10:35

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