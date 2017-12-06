В России дали достойный ответ на гнусное решение МОК
Жуков отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил в отношении российских спортсменов все связанные с допингом расследования. По его мнению, это положительный момент решения исполкома организации.
Высказался глава ОКР и по поводу того, что России придется выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом и без гимна. Он подчеркнул, что это условие распространяется до последнего дня состязаний. "Предполагается, что все ограничения будут сняты до последнего дня Олимпиады, и тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии под своим флагом", – цитирует Жукова "Р-Спорт".
Пользователи Сети тоже делают оптимистичные прогнозы. Многие не исключают, что гимн России все-таки может прозвучать на Олимпиаде хотя бы раз, несмотря на запрет. В соцсетях предполагают, что это случится на церемонии перераспределения медалей в Пхенчхане, которую анонсировал глава МОК Томас Бах.
В частности, Telegram-канал Russia calls обратил внимание, что в таком случае в Корее хотя бы раз должны поднять флаг России и исполнить гимн. Так, после дисквалификации лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина золотую медаль присудили спортсмену Илье Черноусову, который в 2014-м финишировал третьим в гонке на 50 километров.
Этот МОК просто сборище аморальных уродов! Правда в конце концов восторжествует и будет не на стороне МОК, все кто принял, такое решение, войдут в историю мирового спорта, как позорящие и дискредитирующее мировое олимпийское движение!— A.V. Bobyntsev (@Artisuper) 5 декабря 2017 г.
Напомним, 5 декабря на заседании в Лозанне (Швейцария) МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к употреблению допинга. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.
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