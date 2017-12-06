В России дали достойный ответ на гнусное решение МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков допустил появление российского флага на церемонии закрытия Игр 2018 года в Пхенчхане. Пользователи Сети считают, что, вполне возможно, на соревнованиях прозвучит и гимн нашей страны.

Жуков отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил в отношении российских спортсменов все связанные с допингом расследования. По его мнению, это положительный момент решения исполкома организации.

Высказался глава ОКР и по поводу того, что России придется выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом и без гимна. Он подчеркнул, что это условие распространяется до последнего дня состязаний. "Предполагается, что все ограничения будут сняты до последнего дня Олимпиады, и тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии под своим флагом", – цитирует Жукова "Р-Спорт".

Пользователи Сети тоже делают оптимистичные прогнозы. Многие не исключают, что гимн России все-таки может прозвучать на Олимпиаде хотя бы раз, несмотря на запрет. В соцсетях предполагают, что это случится на церемонии перераспределения медалей в Пхенчхане, которую анонсировал глава МОК Томас Бах.

В частности, Telegram-канал Russia calls обратил внимание, что в таком случае в Корее хотя бы раз должны поднять флаг России и исполнить гимн. Так, после дисквалификации лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина золотую медаль присудили спортсмену Илье Черноусову, который в 2014-м финишировал третьим в гонке на 50 километров.

Этот МОК просто сборище аморальных уродов! Правда в конце концов восторжествует и будет не на стороне МОК, все кто принял, такое решение, войдут в историю мирового спорта, как позорящие и дискредитирующее мировое олимпийское движение! — A.V. Bobyntsev (@Artisuper) 5 декабря 2017 г.

Напомним, 5 декабря на заседании в Лозанне (Швейцария) МОК принял решение отстранить сборную России от Олимпийских игр 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к употреблению допинга. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом.