Если кратко ответить на вопрос о том, к чему снятся бабочки, то можно сказать: к новостям. Однако эти новости могут носить разный характер. Чтобы понять смысл такого сна более точно, необходимо обратиться к разным сонникам.
К чему снятся бабочки по соннику Миллера
Если спящий видит бабочку, порхающую над цветущим полем, то его ожидают приятные новости – что-то, связанное с успехом, процветанием и новыми приобретениями. Если говорить о том, к чему снятся бабочки женщине, то не избежать разговора о любви. Для молодой особы такой сон – определенно знак долгой и взаимной любви.
К чему снятся бабочки по соннику XXI века
Летающая во сне бабочка предвещает беспокойство или какие-то мелкие неприятности в семье. Если сновидцу удается поймать насекомое, то его ждет удача в любви. Если спящий раздавил бабочку, то стоит ждать неприятностей.
К чему снится большая бабочка по соннику Гришиной
Большое насекомое серого цвета влечет за собой беду для спящего. Если же бабочка просто огромная и даже пугающая, то это говорит о том, что сновидец ощущает свою незначительность в этом мире.
К чему снятся бабочки (много) по соннику Фрейда
Как и любые другие насекомые, бабочки во сне могут символизировать детей или какие-то новости о них. Если человек любуется порхающими бабочками во сне, значит он мечтает о детях. Если сновидец видит много бабочек – рассматривает целую коллекцию, то он склонен сожалеть об упущенных возможностях.