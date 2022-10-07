Состояние резко ухудшилось: Авербух рассказал об экстренно госпитализированной Тарасовой

Несколько лет назад у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой начались серьезные проблемы со здоровьем. Из-за болей в спине она оказалась прикована к инвалидной коляске, но несмотря на это, продолжала активно работать и сниматься.
Накануне стало известно, что состояние российского тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось, после чего ее экстренно госпитализировали. Из-за этого Тарасова пропустит съемки первого выпуска нового сезона шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Но это не самое страшное.
По словам продюсера Ильи Авербуха, Татьяне Тарасовой действительно стало плохо. Причем ухудшение наступило неожиданно. Накануне она собиралась ехать на съемки, как вдруг срочно потребовалась помощь медиков. По некоторым данным, у Тарасовой диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. У нее резко подскочило давление, что привело к последствиям.
"У нее очень повысилось давление. Может даже просто переживала", – рассказал продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух.
При этом продюсер добавил, что на данный момент никаких серьезных диагнозов 75-летней Татьяне Тарасовой не поставили.