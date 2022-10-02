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Сонник
К чему снится отец

К чему снится отец

К чему снится отец? Сонник дает исчерпывающий ответ на вопрос.
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Сны, в которых вы видите своего родителя, почти всегда свидетельствуют о том, что вам не хватает поддержки и тепла близких. Она особенно важна в трудные периоды. Разумеется, нельзя грести все сновидения такого рода под одну гребенку. Ведь повлиять на смысл сна может каждая мелочь. Давайте разберемся, к чему снится отец.

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Приснившийся отец и по соннику Астромередиан, и по Миллеру означает, что в ваших делах возникнут затруднения, решить которые поможет мудрый совет со стороны. Сонник Даниловой дополняет это толкование: вы очень устали решать все свои проблемы самостоятельно и печалитесь, что вам не помогут ни словом, ни делом.

Здоровый и живой отец снится к приятным новостям, которые не заставят себя долго ждать. В то время как больной мужчина говорит о беспокойстве из-за нерешенных проблем. К чему снится отец, которому грозит опасность, — к возникновению неприятностей, трудностей.

Другое дело — покойный отец. Если является он, остерегайтесь измены партнера или расставания. По Миллеру сон, где есть умерший отец, который в реальности жив, — это знак. Нужно осторожно вести дела.

Ссора с отцом по соннику Ванги означает невыраженную тоску по родным людям. Миллер же утверждает, что вы чувствуете тяжелый груз на душе, вероятно даже чувство вины, которой надо отпустить.

К чему отец во сне ругает? Ждите перемен в лучшую сторону. Такое же значение и у сна, в котором отец хвалит или жалеет.

А ведический сонник напоследок напоминает: если услышали совет от отца во сне – запомните его и прислушайтесь.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Пожилой мужчина. Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
2 октября 2022, 04:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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