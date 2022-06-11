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Сонник
К чему снится мужчина

К чему снится мужчина

К чему снится мужчина – один или много? К чему снится мужчина женщине или другому мужчине? К чему снится бывший мужчина? "Дни.ру" попытались найти ответы.
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Сон с мужчиной в главной роли можно толковать по-разному: как в позитивном, так и в негативном ключе. Мужчина во сне может нести за собой успех и достаток или же проблемы и ссоры. Чтобы ответить на вопрос о том, к чему снится мужчина, подробно, нужно обратиться хотя бы к нескольким сонникам.

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К чему снится мужчина женщине по соннику Астромеридиана

Это сонник говорит о том, что мужчина, пришедший во сне, намекает: пора уделить внимание личной жизни, которая давно заброшена. Если к спящей приходит незнакомый мужчина, женщину может в скором времени постичь глубокое разочарование в жизни. Если этот мужчина давно знаком и любим, дама получит какие-то неприятные новости.

К чему снится мужчина мужчине по соннику Миллера

Сонник утверждает, что во сне важна внешность мужчины. Если спящий видит некрасивого и даже уродливого мужчину, то его ждут разочарования в жизни. Если мужчине приснился атлетичный красавец, это сулит богатство и различные удовольствия.

К чему снится много мужчин по соннику Ванги

Если женщина увидела во сне сразу много представителей сильного пола, ей стоит опасаться других женщин, возможно, даже близких подруг – неожиданно они могут проявить корысть.

К чему снится бывший мужчина по соннику Фрейда

Автор считает, что бывший мужчина во сне часто символизирует новые отношения. Возможно, в скором времени женщине даже предложат руку и сердце. Также подобный сон может стать предвестником ссоры с нынешним возлюбленным. Если спящая вступает в интимные отношения с бывшим, значит в ее жизни присутствует некая неудовлетворенность.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2022, 22:26 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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