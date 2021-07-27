Если снится человек – что это значит

ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ
Сон, в котором присутствует человек, приходит по разным причинам. В первом случае это лишь отражение ваших мыслей и чувств, во втором — важное предупреждение свыше. Если снится человек определенный и это происходит практически каждую ночь, постарайтесь разобраться в себе. Это говорит о том, что вы зациклились на чем-то или на ком-то, поэтому пора менять образ жизни и решаться на перемены.
Вспомните, погружались ли вы перед сном в мысли о приснившейся персоне. Нет? Будьте уверены: мир грез послал вам тайные знаки, которые скорее нужно расшифровать. Согласно разным трактовкам, человек во сне — это великое событие.
ТОЛКОВАНИЕ ПО ДЕТАЛЯМ
Незнакомец
Если снится человек незнакомый, причем не понятно, парень это или девушка, обратите внимание на свои дела и окружение. Не исключено, что вы смените работу и станете непонятым в новом коллективе
Увидеть во сне симпатичного и приятного незнакомца — к удовольствиям наяву, а страшного и злого — к испугам и огорчениям. Героя из сна съедает грусть и тоска? В реальной жизни вам придется расхлебывать чужие заботы.
Покойник
Мертвец в мире грез предвещает перемену погоды. Если снится мертвый человек, это может говорить о грядущем для сновидца счастье и здоровье. Пришедшие во сне родственники с того света могут предупреждать о бедах и поворотах судьбы, давать полезные советы.
Принимать пищу вместе с покойником — к неминуемой смерти. Двигать его — к болезни.
Возлюбленный или возлюбленная
Если снится любимый человек, значит впереди вас ожидает скорая встреча. Целовались со второй половинкой в темноте? Готовьтесь к осуждениям и конфликтам наяву. Однако поцелуи при свете говорят об обратном — получится преодолеть преграды и выстроить гармоничные отношения.
Больной
Если снится человек с увечьями или заболеваниями — в реальной жизни с вами произойдут перемены. Они будут положительными, ежели герой сна выглядел активным и бодрым. Приснившийся страдал и был опечален? Изменения могут навлечь беду и неприятности.
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