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Сонник
Если снится человек – что это значит

Если снится человек – что это значит

Если снится человек, это неспроста. Узнай тайну грез в материале Дни.ру.
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ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

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К чему снится парень

К чему снится девушка

Сон, в котором присутствует человек, приходит по разным причинам. В первом случае это лишь отражение ваших мыслей и чувств, во втором — важное предупреждение свыше. Если снится человек определенный и это происходит практически каждую ночь, постарайтесь разобраться в себе. Это говорит о том, что вы зациклились на чем-то или на ком-то, поэтому пора менять образ жизни и решаться на перемены.

Вспомните, погружались ли вы перед сном в мысли о приснившейся персоне. Нет? Будьте уверены: мир грез послал вам тайные знаки, которые скорее нужно расшифровать. Согласно разным трактовкам, человек во сне — это великое событие.

ТОЛКОВАНИЕ ПО ДЕТАЛЯМ

Незнакомец

Если снится человек незнакомый, причем не понятно, парень это или девушка, обратите внимание на свои дела и окружение. Не исключено, что вы смените работу и станете непонятым в новом коллективе

Увидеть во сне симпатичного и приятного незнакомца — к удовольствиям наяву, а страшного и злого — к испугам и огорчениям. Героя из сна съедает грусть и тоска? В реальной жизни вам придется расхлебывать чужие заботы.

Покойник

Мертвец в мире грез предвещает перемену погоды. Если снится мертвый человек, это может говорить о грядущем для сновидца счастье и здоровье. Пришедшие во сне родственники с того света могут предупреждать о бедах и поворотах судьбы, давать полезные советы.

Принимать пищу вместе с покойником — к неминуемой смерти. Двигать его — к болезни.

Возлюбленный или возлюбленная

Если снится любимый человек, значит впереди вас ожидает скорая встреча. Целовались со второй половинкой в темноте? Готовьтесь к осуждениям и конфликтам наяву. Однако поцелуи при свете говорят об обратном — получится преодолеть преграды и выстроить гармоничные отношения.

Больной

Если снится человек с увечьями или заболеваниями — в реальной жизни с вами произойдут перемены. Они будут положительными, ежели герой сна выглядел активным и бодрым. Приснившийся страдал и был опечален? Изменения могут навлечь беду и неприятности.

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Фото: m3/http:/ /imagebroker.com/ #/search// www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 06:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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