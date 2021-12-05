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Сонник
К чему снится дочь

К чему снится дочь

Незачем гадать, к чему снится дочь. "Дни.ру" уже выяснили все в деталях.
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Люди во сне могут предупреждать нас об опасности и предвещать добрые перемены. Образ дочери, как плода материнской любви, носит сакральный смысл и несет важную информацию. Ознакомившись с сонниками, понять, к чему снится дочь, не составит труда.

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СОННИК МИЛЛЕРА

Встретить в мире грез свою наследницу — к наслаждению и равновесию. Вероятно, к благим ситуациям приведут некоторые трудности, которые вы сумеете преодолеть. Однако не радуйтесь, если привидевшаяся дочь испытывала недовольство вашим отношением — нужно быть бдительнее, чтобы уберечь себя от неприятностей.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СОННИК

К чему снится дочь, которая есть у вас наяву? Исследователи тонкого мира верят, что такой сон отражает ваши взаимоотношения с воспитанницей. Наследница вела себя грубо — значит, в реальной жизни вам нужно наладить контакт, отпустив все обиды и недоговоренности. Дочь в видении была красивой и позитивной — вас ждет душевное спокойствие и умиротворение.

СОННИК МАЙЯ

Для мужчин и женщин, которые произвели на свет прекрасную принцессу, этот сборник толкований сулит разные перспективы. К чему снится дочь маме: наяву привидевшаяся особа испытывает серьезные проблемы — постарайтесь помочь родной кровинушке, если она в этом нуждается. К чему снится дочь отцу: к замужеству наследницы, в недалеком будущем она свяжет себя узами брака.

СОННИК ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ ФЕДОРОВСКОЙ

Печорская старообрядка Мария Семеновна учит внимательно интерпретировать свои сны. Анализируя образ наследницы, она предлагает уделить внимание на прочим процессам. В мире грез увидели, как у вас родилась девочка — ожидайте крупный сюрприз. Выдавать воспитанницу замуж — в реальной жизни получить добрую новость. К чему снится умершая дочь? К трате больших денег — берегите свои финансы.

ИДИОМАТИЧЕСКИЙ СОННИК

Неважно, видели вы дочь настоящую или же она существовала только во сне — такое видение говорит о ваших отношениях с партнером. Женщине оно приходит в случае, если наяву особа не чувствует внимания и поддержки от избранника. Другой вопрос, к чему снится дочь мужчине. Для представителя сильного пола это сновидение отражает тоску из-за неосуществленных желаний.

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Девочка. Фото: Michaela Begsteiger/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Автор: 5 декабря 2021, 02:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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