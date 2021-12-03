К чему снится застолье мужчине или женщине? Сонники толкуют это по-разному.

Если снится застолье с незнакомцами, впереди вас ждет нечто приятное. При этом если во сне застолье происходит в незнакомом вам месте – это наоборот плохой знак. Остерегайтесь лжи и лицемерия со стороны недоброжелателей.

Быть хозяином застолья во сне – говорит о том, что у вас есть потребность в разговоре с близкими. На подсознании вам хочется поделиться сокровенным с близкими.

СОННИК АСТРОМЕРИДИАНА

Застолье снится тогда, когда вам нужен качественный отдых, ну или хотя бы выходной. Подсознание посылает вам сигнал – "Устрой мне перезагрузку". У вас накопилось много переживаний, которые не дают вам покоя.

Видеть во сне застолье с большим числом гостей – знак того, что вы пребываете в самом расцвете сил. Впереди у вас успешные проекты и полезные знакомства. Вы можете удачно вложить деньги или поменять работу – все сулит вам успех.

Видеть во сне застолье за пустым столом – на вас надвигается негативная пора убытков и потерь. Будьте осторожны и внимательны.

Застолье с человеком, который в реальности давно умер, – сожаление о том, что при жизни вы мало внимания уделяли ему. Если вам снится застолье с близкими и родными людьми – вас ждет гармония и взаимопонимание в реальности.

СОННИК МИЛЛЕРА

Женщине такой сон сулит счастливые отношения. Мужчине – к благополучию в делах. Такой сон говорит о стабильности и безопасности, которые будут окружать вашу жизнь.

Если при подготовке к застолью вы испытываете какое-то отвращение – в реальности вам стоит избегать опасных поворотов судьбы. Также застолье во сне – к урожаю, прибыли, изобилию в доме.