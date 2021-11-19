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Сонник
К чему снится болото

К чему снится болото

К чему снится болото? К чему снится тонуть в болоте? К чему снится болото женщине и мужчине? "Дни.ру" постарались найти ответы на эти и другие вопросы.
прочитано 114 раз

Большинство сонников, отвечая на вопрос о том, к чему снится болото, говорят о неких неприятностях или конфликтах с родными или коллегами. Болото может свидетельствовать о хлопотах, которые появятся внезапно и словно утащат спящего за собой. Однако для более точного толкования важно учесть различные обстоятельства сна.

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Если спящий во сне гуляет по болоту, то в скором времени он может встретить старых друзей, правда, будет ли эта встреча приятной – вопрос. Если женщине снится болото с камышами, то у нее может случится крупная покупка. Если мужчина видит болото с червями, то ему сулит премия.

Фото: pixabay.com

Сонник Миллера

Согласно этому соннику, болото всегда влечет за собой неблагоприятные обстоятельства. Однако, если гуляя по грязному болоту, человек замечает чистые островки воды, то ему еще удастся удержать удачу за хвост.

Сонник Астромедиана

Отвечая на вопрос о том, к чему снится тонуть в болоте, этот сонник сулит несчастье. Плохая новость может касаться как финансовых вопросов, так и потери дорогого человека. Грязное болото свидетельствует о том, что проблема будет мутной и трудно решаемой.

Фото: pixabay.com

Сонник Фрейда

Болото во сне может говорить о том, что наяву человек попал в отношения с совершенно не тем партнером и у него нет сил сопротивляться этой связи.

Эзотерический сонник

Если в болоте тонет сам спящий, то он оказался в безвыходном положении. Если человек во сне видит, как тонет другой, проблемы могут возникнуть у кого-то из его близких. Если человек идет по болоту, то это говорит о трудном положении в семье.

Мужской сонник

Если болото снится мужчине и он заходит в воду по своей воле, то вскоре он попадет в неприятную историю с участием какой-то женщины.

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Фото: pixabay.com
Автор: 19 ноября 2021, 23:58 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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