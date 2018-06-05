К чему снится футбол

Привычка манипулировать людьми не всегда доводит до добра. Если вы играли во сне в футбол, то появился серьезный повод задуматься о своем отношении к окружающим. Впрочем, не стоит напрягаться раньше времени – ведь у такого сновидения есть и другие толкования.

Известный психолог Зигмунд Фрейд в своем толковании, как обычно, категоричен. Сыграли во сне в футбол – пожалуйте к ответу. Ведь это означает, что вы привыкли манипулировать людьми – а это далеко не всем нравится. Так что, если для вас мнение друзей имеет хоть какое-то значение, придется заняться самосовершенствованием и изменить свои привычки.

Если же вы не были участником "матча века", а просто наблюдали за игрой со стороны – то вам, напротив, советуют не придавать чужому мнению большого значения. Ведь оно не всегда бывает верным.

А вот с точки зрения белого мага Юрия Лонго, беготня с мячом по полю означает, что вы готовы совершить поступок, абсолютно для вас нехарактерный. Ваши близкие будут сильно удивлены такими переменами. Так что не доводите их до шокового состояния, а предупредите родственников и друзей заранее: в вашей жизни наступил переломный момент, и не надо ничему удивляться.

Если же вы выступаете во сне в роли зрителя на трибунах - то, скорее всего, удивлять окружающих собрался кто-то из ваших близких или друзей. Вполне возможно, что вам придется вставать на его сторону – либо, напротив, оказаться в стане его противников. В любом случае, изменить ситуацию вам не удастся.

Может быть и другая ситуация – вы просто наблюдаете за игрой, не болея ни за одну из команд. В этом случае наяву вам придется отойти на некоторое время от дел по состоянию здоровья. Однако не стоит жаловаться на судьбу и проклинать врачей. К собственному здоровью нужно относиться серьезно - так что придется уделить ему время.

Приснившаяся вам трансляция матча по радио или телевидению означает, что до вас дойдут слухи о неадекватном поведении кого-то из ваших знакомых. Вы будете сопереживать этому человеку и даже попытаетесь помочь ему. Однако слухи – источник ненадежный, и позже выяснится, что дошедшая до вас информация была недостоверной. Вывод – проверяйте по несколько раз все сообщения – ведь далеко не все услышанное вами – истина.