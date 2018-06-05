К чему снится футбол
Известный психолог Зигмунд Фрейд в своем толковании, как обычно, категоричен. Сыграли во сне в футбол – пожалуйте к ответу. Ведь это означает, что вы привыкли манипулировать людьми – а это далеко не всем нравится. Так что, если для вас мнение друзей имеет хоть какое-то значение, придется заняться самосовершенствованием и изменить свои привычки.
Если же вы не были участником "матча века", а просто наблюдали за игрой со стороны – то вам, напротив, советуют не придавать чужому мнению большого значения. Ведь оно не всегда бывает верным.
А вот с точки зрения белого мага Юрия Лонго, беготня с мячом по полю означает, что вы готовы совершить поступок, абсолютно для вас нехарактерный. Ваши близкие будут сильно удивлены такими переменами. Так что не доводите их до шокового состояния, а предупредите родственников и друзей заранее: в вашей жизни наступил переломный момент, и не надо ничему удивляться.
"A goal for South Africa, A goal for all Africa"— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) 5 червня 2018 р.
9 days!#WorldCup2018 pic.twitter.com/ZeYEh9CUai
Если же вы выступаете во сне в роли зрителя на трибунах - то, скорее всего, удивлять окружающих собрался кто-то из ваших близких или друзей. Вполне возможно, что вам придется вставать на его сторону – либо, напротив, оказаться в стане его противников. В любом случае, изменить ситуацию вам не удастся.
Может быть и другая ситуация – вы просто наблюдаете за игрой, не болея ни за одну из команд. В этом случае наяву вам придется отойти на некоторое время от дел по состоянию здоровья. Однако не стоит жаловаться на судьбу и проклинать врачей. К собственному здоровью нужно относиться серьезно - так что придется уделить ему время.
Silky. ���� pic.twitter.com/rIvMOI7pF8— World Cup 2018 (@WCGoalz) 5 червня 2018 р.
Приснившаяся вам трансляция матча по радио или телевидению означает, что до вас дойдут слухи о неадекватном поведении кого-то из ваших знакомых. Вы будете сопереживать этому человеку и даже попытаетесь помочь ему. Однако слухи – источник ненадежный, и позже выяснится, что дошедшая до вас информация была недостоверной. Вывод – проверяйте по несколько раз все сообщения – ведь далеко не все услышанное вами – истина.
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