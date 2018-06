К чему снится футбол

Известный психолог Зигмунд Фрейд в своем толковании, как обычно, категоричен. Сыграли во сне в футбол – пожалуйте к ответу. Ведь это означает, что вы привыкли манипулировать людьми – а это далеко не всем нравится. Так что, если для вас мнение друзей имеет хоть какое-то значение, придется заняться самосовершенствованием и изменить свои привычки.

Если же вы не были участником "матча века", а просто наблюдали за игрой со стороны – то вам, напротив, советуют не придавать чужому мнению большого значения. Ведь оно не всегда бывает верным.

А вот с точки зрения белого мага Юрия Лонго, беготня с мячом по полю означает, что вы готовы совершить поступок, абсолютно для вас нехарактерный. Ваши близкие будут сильно удивлены такими переменами. Так что не доводите их до шокового состояния, а предупредите родственников и друзей заранее: в вашей жизни наступил переломный момент, и не надо ничему удивляться.

