Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

Среда 10 сентября

13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же 15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота
Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям
9

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске нового проекта по проактивным эндоскопическим исследованиям, который призван значительно улучшить диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Этот проект направлен на раннее выявление заболеваний и патологий, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. В своем телеграм-канале мэр отметил, что такие исследования становятся важным инструментом в борьбе с раком, позволяя обнаруживать болезни на самых ранних стадиях.

С момента открытия первого эндоскопического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина четыре года назад, жители столицы получили доступ к качественной диагностике в комфортных условиях. Это стало возможным благодаря современному оборудованию и высококвалифицированному медицинскому персоналу. «Теперь онкозаболевания выявляются на начальных стадиях гораздо чаще», — подчеркнул Собянин, добавляя, что это существенно повышает шансы на успешное лечение.

В дальнейшем были открыты еще три эндоскопических центра — в городской клинической больнице имени В.М. Буянова, Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова. Эти учреждения уже провели более 700 тысяч исследований, в результате которых было обнаружено свыше четырех тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях. Это говорит о том, что проект действительно приносит результаты и помогает спасать жизни.

Одной из ключевых особенностей нового проекта является использование самого современного оборудования для выполнения эндоскопических исследований. Процедуры проводятся под мягкой седацией, что позволяет минимизировать дискомфорт для пациентов. Время пребывания в эндоскопическом центре не превышает двух часов, что делает процесс обследования максимально удобным и быстрым.

Пилотный проект по проактивным эндоскопическим исследованиям стартовал около месяца назад и уже успел зарекомендовать себя. Он ориентирован на москвичей, которые не проходили гастро– и колоноскопию в течение нескольких лет. Для них открыли специальные направления на обследования. На данный момент более 20 тысяч человек уже прошли необходимые процедуры, что свидетельствует о высоком интересе и важности данного проекта для жителей столицы.

Запуск проактивных эндоскопических исследований в Москве — это значимый шаг к улучшению системы здравоохранения города. Он позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и повышает уровень осведомленности населения о важности регулярных медицинских обследований. В результате таких инициатив удается значительно снизить риск развития серьезных заболеваний и обеспечить москвичам более качественную медицинскую помощь.

6 августа 2025, 13:47
Фото: mos.ru
Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина✓ Надежный источник

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил приверженность столицы к поддержке Луганска и Донецка. В своем сообщении в мессенджере MAX он отметил, что работа по восстановлению этих городов продолжается в полном объеме.

Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города

Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города
Спецпроект "Время возможностей" подготовил множество мероприятий и акций ко Дню города, которые подарят москвичам и гостям столицы незабываемые впечатления. В рамках этого проекта, который проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках программы "Лето в Москве", организаторы собрали разнообразные активности, чтобы отметить 878-летие Москвы.

Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта

Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта
С момента своего открытия девять лет назад Московское центральное кольцо (МЦК) стало неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры столицы. Это уникальное решение для города, которое значительно улучшило мобильность жителей и гостей Москвы.

Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино"

Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино"
Новый сквер открыли на территории усадьбы "Лыткарино" в Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве
В Москве было подписано важное соглашение о сотрудничестве между столицей и Курской областью, которое станет основой для дальнейшего развития взаимных отношений на ближайшие пять лет. Подписание документа состоялось в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами
В Москве стартовал третий этап запуска первого в России беспилотного трамвая, который начал регулярное движение с пассажирами 3 сентября 2025 года. Этот трамвай способен самостоятельно выполнять все основные функции: делать остановки, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, определять маршрут на перекрестках и переключать стрелки.

