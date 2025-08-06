Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске нового проекта по проактивным эндоскопическим исследованиям, который призван значительно улучшить диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Этот проект направлен на раннее выявление заболеваний и патологий, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. В своем телеграм-канале мэр отметил, что такие исследования становятся важным инструментом в борьбе с раком, позволяя обнаруживать болезни на самых ранних стадиях.

С момента открытия первого эндоскопического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина четыре года назад, жители столицы получили доступ к качественной диагностике в комфортных условиях. Это стало возможным благодаря современному оборудованию и высококвалифицированному медицинскому персоналу. «Теперь онкозаболевания выявляются на начальных стадиях гораздо чаще», — подчеркнул Собянин, добавляя, что это существенно повышает шансы на успешное лечение.

В дальнейшем были открыты еще три эндоскопических центра — в городской клинической больнице имени В.М. Буянова, Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова. Эти учреждения уже провели более 700 тысяч исследований, в результате которых было обнаружено свыше четырех тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях. Это говорит о том, что проект действительно приносит результаты и помогает спасать жизни.

Одной из ключевых особенностей нового проекта является использование самого современного оборудования для выполнения эндоскопических исследований. Процедуры проводятся под мягкой седацией, что позволяет минимизировать дискомфорт для пациентов. Время пребывания в эндоскопическом центре не превышает двух часов, что делает процесс обследования максимально удобным и быстрым.

Пилотный проект по проактивным эндоскопическим исследованиям стартовал около месяца назад и уже успел зарекомендовать себя. Он ориентирован на москвичей, которые не проходили гастро– и колоноскопию в течение нескольких лет. Для них открыли специальные направления на обследования. На данный момент более 20 тысяч человек уже прошли необходимые процедуры, что свидетельствует о высоком интересе и важности данного проекта для жителей столицы.

Запуск проактивных эндоскопических исследований в Москве — это значимый шаг к улучшению системы здравоохранения города. Он позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и повышает уровень осведомленности населения о важности регулярных медицинских обследований. В результате таких инициатив удается значительно снизить риск развития серьезных заболеваний и обеспечить москвичам более качественную медицинскую помощь.