Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает технологичный бизнес

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеистаТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста Прощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый дикторПрощай, народный артист: ушел из жизни легендарный и любимый диктор В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событиеВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 летЯркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет

13:43Как понять, что вам завидуют и распознать скрытую вражду? 13:38Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей 13:26Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы 13:14"Просто собираем грибы!": Анастасия Ширвиндт опровергла сплетни о кризисе в браке 13:02Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин 12:50Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города 12:41Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта 11:25Оборвалась жизнь великого актера из наших любимых вестернов – с ним работал сам Элвис Пресли 11:09Корпоративная ипотека: как сэкономить на жилье в 2025 году? 09:57Мысль меняет все: об этом как раз и говорил Наполеон Хилл 09:50В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы 09:40Завершилась эпоха легендарного борца за справедливость: ушел из жизни политик 09:08Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника 09:00Загадочный триумф средневековой драмы: почему сериал с легендами "Игры Перестолов" покоряет экраны вопреки критике 08:29Россия потеряла выдающегося врача и деятеля искусств 06:54Как культовый советский фильм "Когда наступает сентябрь" перевернул наше понимание человечности 03:04Что ни в коем случае нельзя делать в день Анны Скирдницы – приметы и традиции 00:38Выбираем детский фотоаппарат – как подобрать лучший вариант из сотен предложений 22:43"Ведьмина любовь", или почему русские женщины любят страдать 21:16Девушка с этим именем станет идеальной женой: эзотерики и нумерологи назвали главный секрет счастливого брака 20:05Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле 19:57Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет? 19:00Тест: только настоящий фанат советского кино угадает все 7 фильмов по кадру с близнецами 17:55Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу? 17:15Портал закрывается в полночь: главное послание дня трех девяток и что еще не поздно сделать сегодня, 9 сентября 16:477 типичных ошибок туриста, которые "съедают" до 30% бюджета на отпуск: проверьте, не делаете ли вы так же 15:52Никогда не выбрасывайте лимонные корки:10 гениальных способов их применения в быту, о которых вы не знали 15:42Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино" 15:15Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием 14:18Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали? 12:59Ученые назвали самые безопасные места в самолете – эти знания повышают шансы выжить при катастрофе 12:39Валдис Пельш о трагедии на Пике Победы: "Мы всегда верим в чудо – это свойство человеческой души" 12:23Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой 11:31Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы 10:39Ушел из жизни оскароносный художник франшизы "Гарри Поттер" – невосполнимая потеря для кино 10:33Как взять отгул в 2025 году и получить оплату? 09:44Трагедия в ФК "Спартак" – игроки приносят соболезнования семье своего товарища 09:11Вышел ремейк советского фильма "Москва слезам не верит" — что отличает переосмысление от оригинала 08:37Лень как секрет долголетия: почему спортсмены уходят рано? 08:30В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера 06:43Омар Хайям рассказал, как излечить самую большую печаль – его слова актуальны по сей день 03:29Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции 00:16Ушла из жизни жена заслуженного артиста России – еще одна невосполнимая потеря для сцены 23:41Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника 21:06Тест для настоящих киноманов: узнайте эти советские фильмы с "осенним" названием по кадру 20:39Главная ошибка в макияже после 40, которая мгновенно старит: визажисты умоляют так не делать 20:15Формула сна "10-3-2-1-0": научный метод, который поможет засыпать за 5 минут и высыпаться на 100% 20:01Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый 18:25Не стало академика РАН, который изменил военную авиацию СССР 18:16Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота
Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает технологичный бизнес

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает технологичный бизнес
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что технологический бизнес столицы демонстрирует устойчивый рост и развитие.

В Москве функционирует более 140 тысяч компаний, работающих в сферах промышленности, научных исследований и информационных технологий. Это составляет значительную долю — 17,5% от всего технологического сектора России и 13,2% от общего числа предприятий города. Эти цифры подчеркивают важность столицы как одного из ключевых центров технологической активности в стране.

По словам Собянина, в московском технологическом секторе занято более 1,58 миллиона человек. В 2024 году выручка технологических компаний в Москве достигнет 15,6 триллиона рублей, а налоговые поступления составят 835 миллиардов рублей. Это говорит о том, что московские предприятия не только активно развиваются, но и вносят значительный вклад в экономику города и страны в целом.

Мэр подчеркнул, что власти Москвы активно поддерживают технологические компании через различные программы и инициативы. Платформа i.moscow, а также порталы mbm.mos.ru и moscow-export.com предоставляют предпринимателям доступ к множеству ресурсов: от грантов и субсидий до льготного кредитования и консультационных услуг. Благодаря таким мерам, компании могут не только улучшить свои финансовые показатели, но и выйти на международные рынки, участвуя в бизнес-миссиях и выставках за границей.

За последние пять лет более 33 тысяч технологических компаний воспользовались мерами поддержки, что свидетельствует о высоком интересе к таким возможностям. Москва делает акцент на интеллекте, технологиях и инновациях, что приносит ощутимые результаты. В столице наблюдается рост числа новых предприятий, создаются рабочие места, увеличивается объем инвестиций и налоговых поступлений в городской бюджет.

Кроме того, Собянин отметил важность создания благоприятной экосистемы для развития технологий. Это включает в себя не только финансовую поддержку, но и создание инфраструктуры для стартапов и инновационных компаний. В Москве активно развиваются технопарки и инкубаторы, которые помогают молодым предпринимателям реализовать свои идеи и запустить бизнес.

Устойчивый рост технологического сектора Москвы является результатом комплексного подхода к поддержке бизнеса. Город не только создает условия для успешной работы существующих компаний, но и привлекает новые инвестиции и таланты. Это позволяет Москве оставаться одним из ведущих центров технологического развития в России и за ее пределами. В будущем можно ожидать дальнейшего роста числа технологических предприятий и укрепления позиций столицы на мировой арене.

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил приверженность столицы к поддержке Луганска и Донецка. В своем сообщении в мессенджере MAX он отметил, что работа по восстановлению этих городов продолжается в полном объеме.

Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города

Спецпроект "Время возможностей" подготовил мероприятия и акции ко Дню города
Спецпроект "Время возможностей" подготовил множество мероприятий и акций ко Дню города, которые подарят москвичам и гостям столицы незабываемые впечатления. В рамках этого проекта, который проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках программы "Лето в Москве", организаторы собрали разнообразные активности, чтобы отметить 878-летие Москвы.

Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта

Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта
С момента своего открытия девять лет назад Московское центральное кольцо (МЦК) стало неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры столицы. Это уникальное решение для города, которое значительно улучшило мобильность жителей и гостей Москвы.

Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино"

Воробьев и Мединский открыли сквер на территории усадьбы "Лыткарино"
Новый сквер открыли на территории усадьбы "Лыткарино" в Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве
В Москве было подписано важное соглашение о сотрудничестве между столицей и Курской областью, которое станет основой для дальнейшего развития взаимных отношений на ближайшие пять лет. Подписание документа состоялось в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами
В Москве стартовал третий этап запуска первого в России беспилотного трамвая, который начал регулярное движение с пассажирами 3 сентября 2025 года. Этот трамвай способен самостоятельно выполнять все основные функции: делать остановки, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, определять маршрут на перекрестках и переключать стрелки.

