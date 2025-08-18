Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает технологичный бизнес

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что технологический бизнес столицы демонстрирует устойчивый рост и развитие.

В Москве функционирует более 140 тысяч компаний, работающих в сферах промышленности, научных исследований и информационных технологий. Это составляет значительную долю — 17,5% от всего технологического сектора России и 13,2% от общего числа предприятий города. Эти цифры подчеркивают важность столицы как одного из ключевых центров технологической активности в стране.

По словам Собянина, в московском технологическом секторе занято более 1,58 миллиона человек. В 2024 году выручка технологических компаний в Москве достигнет 15,6 триллиона рублей, а налоговые поступления составят 835 миллиардов рублей. Это говорит о том, что московские предприятия не только активно развиваются, но и вносят значительный вклад в экономику города и страны в целом.

Мэр подчеркнул, что власти Москвы активно поддерживают технологические компании через различные программы и инициативы. Платформа i.moscow, а также порталы mbm.mos.ru и moscow-export.com предоставляют предпринимателям доступ к множеству ресурсов: от грантов и субсидий до льготного кредитования и консультационных услуг. Благодаря таким мерам, компании могут не только улучшить свои финансовые показатели, но и выйти на международные рынки, участвуя в бизнес-миссиях и выставках за границей.

За последние пять лет более 33 тысяч технологических компаний воспользовались мерами поддержки, что свидетельствует о высоком интересе к таким возможностям. Москва делает акцент на интеллекте, технологиях и инновациях, что приносит ощутимые результаты. В столице наблюдается рост числа новых предприятий, создаются рабочие места, увеличивается объем инвестиций и налоговых поступлений в городской бюджет.

Кроме того, Собянин отметил важность создания благоприятной экосистемы для развития технологий. Это включает в себя не только финансовую поддержку, но и создание инфраструктуры для стартапов и инновационных компаний. В Москве активно развиваются технопарки и инкубаторы, которые помогают молодым предпринимателям реализовать свои идеи и запустить бизнес.

Устойчивый рост технологического сектора Москвы является результатом комплексного подхода к поддержке бизнеса. Город не только создает условия для успешной работы существующих компаний, но и привлекает новые инвестиции и таланты. Это позволяет Москве оставаться одним из ведущих центров технологического развития в России и за ее пределами. В будущем можно ожидать дальнейшего роста числа технологических предприятий и укрепления позиций столицы на мировой арене.