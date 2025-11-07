Собянин рассказал о первом годе работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

"Коммунарка" за последние пять лет прошла путь от главного инфекционного стационара страны до одного из флагманов онкологической помощи.

Первый год работы Центра ядерной медицины в "Коммунарке" подвел итоги, которые подтверждают значимость этого проекта для столичной системы здравоохранения. Открытый осенью 2024 года корпус стал одной из ключевых площадок, где москвичи получают доступ к современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний. За это время здесь прошли лечение около трех тысяч человек, а высокоточную радиоизотопную диагностику — свыше пяти тысяч. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

В центре функционируют три направления: лучевая терапия, радионуклидная терапия и радиоизотопная диагностика. В работе задействованы 28 врачей, медицинские физики и более полусотни медсестер. Пациентов сопровождают мультидисциплинарные команды, что позволяет учитывать специфику каждого клинического случая и проводить лечение по индивидуальной схеме.

Одним из ключевых преимуществ центра стала оснащенность. Отделение лучевой терапии работает на трех линейных ускорителях, которые позволяют выполнять сверхточную дистанционную 3D и 4D терапию. Диагностические блоки включают аппараты КТ и МРТ, применяемые для подготовки персонализированного плана лечения. Для пациентов с поверхностными опухолями предусмотрены кабинеты близкофокусной рентгенотерапии, а брахитерапия проводится под контролем оборудования с возможностью точного подведения источника излучения в область поражения.

Отделение радионуклидной терапии оснащено изолированными палатами для безопасного применения радиоактивных препаратов. В диагностике используются методики ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ, позволяющие выявлять распространённость заболевания и оценивать динамику лечения у взрослых и детей.

Большая часть процедур проводится в дневном стационаре, рассчитанном на 50 кресел. Для круглосуточного наблюдения предусмотрено 26 коек. После короткого ожидания пациенты проходят сеансы, которые занимают от нескольких минут до получаса, и могут покинуть клинику в тот же день.

Корпус площадью 12,9 тысячи квадратных метров оснащен инженерными системами нового поколения: энергоэффективными технологиями, интегрированной сетью медицинских газов и пневмопочтой, резервным электроснабжением, современной противопожарной инфраструктурой и охранным контролем. Для установки тяжелого медицинского оборудования стены в отдельных помещениях усилены многометровыми монолитными конструкциями.

Особое внимание уделено комфорту и доступности. В отделениях установлены поручни, расширены холлы, внедрена навигация со шрифтом Брайля, оборудованы адаптированные санузлы. Система вентиляции поддерживает стабильный микроклимат, а теплые переходы соединяют центр с амбулаторным и детским корпусами. На прилегающей территории обустроены скверы, где пациенты и их семьи могут проводить время между процедурами.

Опыт "Коммунарки" активно принимают медицинские учреждения других регионов, а сотрудники центра продолжают развивать технологии лечения и диагностики.