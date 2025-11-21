Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности

По данным регионального ведомства, победу музею принесла тактильная программа "Тайны купеческого особняка", разработанная для незрячих и слабовидящих посетителей.
"Проект включает три экскурсии, посвященные архитектурным особенностям здания музея – особняка Мараевых", – отметили в пресс-службе подмосковного Минкульта.
В конкурсе участвовали 90 музеев из разных регионов России. Победителями стали 44 учреждения культуры из 25 регионов РФ.
Программа предусматривает совместное участие незрячих и зрячих людей в творческих занятиях. Это способствует лучшему взаимопониманию между посетителями с разными возможностями здоровья, подытожили в Минкульте Подмосковья.
Благотворительный фонд "Свет", организатор конкурса, оказывает финансовую поддержку музеям и театрам в развитии инклюзивных практик.