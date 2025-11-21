Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности

Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину

Зрители онлайн-трансляций с капибарами из Московского зоопарка теперь могут не только наслаждаться наблюдением за этими милыми животными, но и проверить свои знания о них, приняв участие в увлекательной викторине. Это мероприятие организовано совместно с проектом "Активный гражданин" и предлагает пользователям возможность ответить на восемь вопросов о водосвинках — этих очаровательных крупных грызунах, которые стали настоящими любимцами зрителей.