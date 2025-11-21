Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Пятница 21 ноября

14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение
Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности

Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности
89

Серпуховский историко-художественный музей вошел в число победителей всероссийского конкурса "Без исключения – 2025", направленного на развитие инклюзивной среды в культурных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

По данным регионального ведомства, победу музею принесла тактильная программа "Тайны купеческого особняка", разработанная для незрячих и слабовидящих посетителей.

"Проект включает три экскурсии, посвященные архитектурным особенностям здания музея – особняка Мараевых", – отметили в пресс-службе подмосковного Минкульта.

В конкурсе участвовали 90 музеев из разных регионов России. Победителями стали 44 учреждения культуры из 25 регионов РФ.

Программа предусматривает совместное участие незрячих и зрячих людей в творческих занятиях. Это способствует лучшему взаимопониманию между посетителями с разными возможностями здоровья, подытожили в Минкульте Подмосковья.

Благотворительный фонд "Свет", организатор конкурса, оказывает финансовую поддержку музеям и театрам в развитии инклюзивных практик.

21 ноября 2025, 14:40
Фото: пресс-служба Минкульта Подмосковья
От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора

От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора
13 ноября в Москве на площадке "Атомстройэкспорта" состоялась финальная защита проектов второго цикла всероссийского экологического акселератора, организованного Госкорпорацией "Росатом". Участники представили экспертному жюри результаты четырехмесячной работы над инициативами в сфере устойчивого развития и рационального природопользования.

Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"

Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"
Проект "Зима в Москве" вновь открывает свои двери для предпринимателей, готовых предложить горожанам интересные мероприятия и акции. С 1 декабря по 28 февраля компании смогут воспользоваться уникальной возможностью привлечь новых клиентов и заявить о себе в столичном пространстве.

Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину

Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину
Зрители онлайн-трансляций с капибарами из Московского зоопарка теперь могут не только наслаждаться наблюдением за этими милыми животными, но и проверить свои знания о них, приняв участие в увлекательной викторине. Это мероприятие организовано совместно с проектом "Активный гражданин" и предлагает пользователям возможность ответить на восемь вопросов о водосвинках — этих очаровательных крупных грызунах, которые стали настоящими любимцами зрителей.

Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве
Системы противовоздушной обороны вновь успешно отразили атаку на столицу. Согласно поступившей информации, беспилотник был сбит силами ПВО Министерства обороны при попытке атаковать город.

Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин

Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин
Спецслужбы оперативно прибыли на место падения обломков. Согласно информации, предоставленной главой города, беспилотник был уничтожен силами ПВО Министерства обороны в тот момент, когда он направлялся в сторону Москвы.

