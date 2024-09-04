"Росатом" активно работает над внедрением новых технологий для защиты окружающей среды

За последние 20 лет "Росатом" успешно реализовал масштабные федеральные целевые программы по ликвидации атомных подводных лодок и судов, выведенных из эксплуатации. В результате этой работы было утилизировано более 200 атомных подводных лодок, находившихся на Дальнем Востоке и в Северо-Западном регионе России, а также около 16 советских судов, предназначенных для атомного технологического обслуживания.



По словам заместителя генерального директора "Росатом" по машиностроению и индустриальным решениям Андрея Никипелова, процесс ликвидации включает не только разборку судов, но и извлечение реакторных отсеков. Эти отсекы помещаются в специальные хранилища, где обеспечивается их безопасное хранение и постоянный контроль. На Дальнем Востоке было вывезено 100% ядерного топлива, которое отправлено на переработку на специализированные предприятия, где оно будет использоваться для производства топлива для новых атомных станций.

Одним из самых значимых проектов стала ликвидация плавтехбазы "Лепсе" в Мурманской области. Это судно использовалось для хранения и перегрузки ядерного топлива для советского ледокольного флота и считалось одним из самых радиоактивных объектов в мире. С момента своего создания в 1960-х годах «Лепсе» обеспечивала работу всех атомных ледоколов, включая первый — "Ленин". Процесс ликвидации плавтехбазы занял более десяти лет, и теперь от нее осталась только герметичная блок-упаковка.

Андрей Никипелов отметил, что такие упаковки должны находиться под наблюдением несколько десятков лет, прежде чем их можно будет утилизировать. Металлолом будет сдан на переработку, а радиоактивные остатки — на специализированные предприятия для безопасной утилизации.

"Росатом" активно работает над разработкой и внедрением новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Экологические инициативы становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности компании. Каждый год «Росатом» направляет сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды и модернизацию оборудования для выработки экологически чистой энергии.

Работа "Росатома" по утилизации старых атомных судов и подводных лодок не только способствует улучшению экологической ситуации, но и демонстрирует приверженность компании к высоким стандартам безопасности и ответственности перед будущими поколениями.