Как российские компании будут привлекать клиентов

Одним из знаковых событий этого года стала конференция FinAdTech.

Она была посвящена развитию индустрию финтеха и рекламы. Спикеры говорили о главных трендах и инструментах, которые стоит взять на вооружение всем участникам рынка. Одним из самых ярких выступлений стал доклад Романа Уполовникова, операционного директора ООО "Альянс". Он рассказал об особенностях работы с брокерским трафиком в 2024 году и уникальной методике компании по его монетизации. Данный опыт будет крайне полезен и другим организациям.

Основное направление деятельности компании "Альянс" – это привлечение клиентов в различные организации, в основном финансового сектора. Причем фирма создала собственную инновационную систему монетизации трафика под названием «Лабиринт». Она позволяет увеличить EPL (earning per lead – средний заработок с лида) – в 4-5 раз. Это очень высокий показатель для рекламной индустрии.

Работает она следующим образом: с помощью IT технологий фиксируются действия пользователей – как они отреагировали на полученное предложение – перешли или нет на сайт, ответили или нет на сообщение и т. п. Далее автоматическая система обучается на основе 60 тысяч телефонных номеров пользователей в день. После сотрудники компании "Альянс" понимают, какие рекламные предложения оказались эффективными и актуальными, а какие – нет. Составляется персонализированный рейтинг офферов, и в итоге удается максимизировать прибыль за счет предложения наиболее актуальной рекламы. По каждому клиенту составляется своя карточка, где указаны сегменты трафика и все действия клиентов. Также идет автоматическое отключение всех неэффективных источников рекламы.

В связи с этим было отмечено, что внедрение IT технологий становится обязательным условием для эффективного продвижения и получения новых клиентов. Именно инновации сегодня способны помочь победить в конкурентной борьбе.

Еще одно важное преимущество системы монетизации трафика от компании "Альянс" состоит в том, что она научилась "дожимать" повторные контакты. Причем работа ведется только с легально приобретенными телефонами потребителей. Это еще один момент, который могут взять на вооружение другие организации, поскольку работа с текущими базами позволяет существенно экономить рекламный бюджет.

Впрочем, к повышению эффективности в организации относятся всесторонне. Например, там внедрили финансовые бонусы для партнеров, которые делают сотрудничество с "Альянс" максимально привлекательным, а для мотивации собственных сотрудников стали применить геймификацию. Когда человек выполняет какое-то служебное задание, он получает баллы. Потом на них можно сыграть в монополию, бродилку или морской бой и в случае выигрыша получить денежный приз. В результате работа становится для сотрудников увлекательным занятием, а азарт и чувство соперничества подстегивают к тому, чтобы постоянно улучшать свою результативность.

Одновременно с этим в компании используется инновационная система контроля за финансовыми показателями. Основные метрики там измеряют утром, днем и вечером. И если что-то идет не так, как было запланировано, то следует мгновенная реакция и изменение тактики действий. Также ведется аналитика по результатам отделов за месяц.

Благодаря использованию всех этих инструментов компания "Альянс" стала лидером в сегменте привлечения клиентов и монетизации трафика, и в 2024 году ее оборот уже превысил 200 миллионов рублей. А годом ранее генеральный директор компании получил авторитетную международную премию Best Business Awards в номинации "Лучший бизнес управленец в сфере CPA маркетинга и лидогенерации".

В компании сейчас трудится 16 человек – специалисты по продвижению продукта, разработчики, аналитики, профессионалы в технической сфере и HR, дизайнер, юристы, бухгалтеры. При этом компания растет, и постоянно происходит увеличение команды, поскольку в ближайшем будущем планируется получение резидентства Сколково и усиление IT составляющей. Каждый месяц на вакансии организации приходит примерно 3,5 тысячи откликов. Кандидатов привлекают большие карьерные перспективы, возможность хорошего заработка и самореализации, бесплатное обучение, а еще корпоративные мероприятия. Отбор в фирму проходит очень строго, в несколько этапов. И для его прохождения в том числе необходимо выполнить несколько практических заданий.

Также в конференции FinAdTech приняли участие: начальник управления анализа рынка Департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Ольга Кучерова, старший менеджер Дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайн" Дмитрий Чертов, индустриальный лид категории "Финансы" компании "Яндекс Реклама" Кирилл Майоров, председатель советов СРО МИР и НАУМИР Эльман Мехтиев и другие уважаемые эксперты. Спикеры обсудили также темы, связанные с онлайн финансами, медиа инфляцией в диджитал продвижении, привлечением клиентов в финансовой сфере, использованием нейросетей в звонках.