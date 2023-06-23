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Во Ржеве похоронили 586 бойцов Красной Армии. Поисковики смогли установить имена лишь 34 из них

Во Ржеве похоронили 586 бойцов Красной Армии. Поисковики смогли установить имена лишь 34 из них
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Во Ржеве на 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны захоронили красноармейцев, найденных двенадцатью поисковыми отрядами в 2022-2023 годах. Останки 586 бойцов, погибших во время Ржевской битвы, теперь покоятся на военно-мемориальном кладбище города. Грандиозное сражение растянулось на 14 месяцев в 1942-1943 годах. Позже о нем был снят фильм "Ржев" по инициативе бизнесмена Евгения Пригожина. Также в память о тех, кто погиб здесь, установлен Ржевский мемориал Советскому солдату.

Как рассказали поисковики, им удалось идентифицировать только 34 человека, однако и это большая удача, ведь обычно установить имена удается лишь в единичных случаях. Так, одного из солдат идентифицировали по медали «За Отвагу». Ее обладатель Мирсаит Шафиков успел походить со своей наградой чуть больше десяти дней и был убит в лесу на северной окраине Ржева.

Еще один боец был опознан как Христофор Губиев из Южной Осетии, погибший в 22 года. Поисковики отряда «Пионер» обнаружили медальон с запиской, где были его данные. После войны молодого человека считали без вести пропавшим.

Также на мемориальное кладбище были доставлены останки Ивана Старшова, солдата из Ржева, погибшего под Смоленском. Его племянница поблагодарила поисковиков, отметив, что семья ничего не знала о своем родственнике долгие 82 года.

Во время торжественной церемонии состоялась передача родственникам останков трех опознанных бойцов, которые будут захоронены в Оренбургской, Тульской и Тамбовской областях. Участникам церемонии поисковики вручили планшеты с личными вещами солдат.

Фото: Правительство Тверской области

Бои за освобождение Ржева шли с января 1942-го по март 1943 года. В конце января в ходе наступления советских войск на центральном участке фронта образовался выступ, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев здесь погибли и пропали без вести около 1,3 миллиона человек с советской стороны.

Говоря сегодня о вкладе Ржевской битвы в победу над фашистской Германией, историки отмечают, что именно на этот участок фронта стягивались отборные части немецкой армии, которые были серьезно измотаны и понесли немалые потери. Все это стало залогом победы под Сталинградом и принесло советской армии успех на Курской дуге.

Но такого мнения о Ржевской битве придерживались не всегда. В советские годы о ней почти не вспоминали, да и в целом эту серию наступательных операций Красной Армии не считали отдельной битвой. Изменилась ситуация лишь недавно, когда о подвиге советских бойцов под Ржевом сняли фильм, а спустя год – открыли ныне известный на всю страну Ржевский мемориал Советскому солдату, куда сегодня стягиваются потоки туристов и где проходят многочисленные патриотические акции.

Так, военная драма «Ржев» вышла в свет в 2019 году, и была снята на средства петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В ее основу положено произведение писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».

Оно – о роте солдат, которой с большими потерями удается занять деревню Овсянниково. Несмотря на усталость, отсутствие продовольствия и проблемы с вооружением, они продолжают героически оборонять населенный пункт от немцев. Под постоянными обстрелами солдаты надеются получить скорейшую подмогу, однако в штабе ротному заявляют, что с этим придется повременить.

Кстати, ротный Евгений Ильич списан с реального человека – деда Пригожина, который, как и писатель Кондратьев, был участником Ржевской битвы. Уже после войны ветераны познакомились через переписку, обсуждая в ней проблемы человечности и подлинного героизма на войне. Позже переписки вылилась в повесть, через которую писатель хотел рассказать людям правду о произошедшем под Ржевом.

«Моя война – это стойкость и мужество солдат и офицеров, это страшный пехотный бой, это мокрые окопы, это также нехватка снарядов и мин...», – писал Кондратьев. Именно такой он и показал ее в «Искупить кровью».

Как и в произведении, в фильме отражена бесконечная рутина войны с ее обстрелами, бомбежками, ранениями и смертями, но во главе угла – судьбы простых людей с их мечтами и надеждами, добровольно шедших на фронт.

Отметим, в Тверской области ежегодно поднимают останков сотен погибших в Ржевской битве. Уже семь лет здесь действует международная поисковая операция «Ржев. Калининский фронт». В этом году она пройдет в сентябре. Ожидается, что в поисках бойцов примут участие порядка 450 добровольцев. Всего с 2016 года им удалось поднять останки 3 тысяч погибших.

23 июня 2023, 15:29
Фото: Правительство Тверской области

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