Город мертвых: от культа предков к бессмертию души

Дни жизни даже горькие цени, ведь навсегда уходят и они.

Есть в осетинском фольклоре особое место истины и воздаяния, куда живым дороги нет. По преданию, попадают в Страну Мертвых для встречи с усопшими предками. Потомки аланов верили: душа человека вечна, а смерть — это переход в пространство с прежним укладом жизни, где каждая семья существует в единстве.

На Северном Кавказе ислам начинает распространяться в XVI веке, у осетин же находит отклик гораздо позже — в середине XVIII века, причем не повсеместно. Христианство народ тоже не сразу признал. Обе религии затмевал языческий культ предков. Мощные духовные воззрения того времени отражает древний некрополь близ села Даргавс Северной Осетии.

Комплекс склеповых сооружений "Город мертвых" расположился на склоне ущелья. Он процветал в период позднего Средневековья, а впоследствии стал туристическим объектом.

И на погосте бывают гости

Могильник считается самым крупным на всем Северном Кавказе. Купив входной билет за символические 100 рублей, посетителю открывается вид на 95 склепов, это родовые усыпальницы — в каждой захоронены до 100 человек.

В основном склепы в Даргавсе наземные с двумя-тремя ярусами погребений, башенного типа и двухскатного. Крыши из сланцевых плит в виде ступеней, а стены из грубо обработанных камней, скрепленных известковым раствором. В Средневековье осетины покрывали их штукатуркой и красили в цвет охры. Усопших заносили в камеры усыпальниц через лазы — специальные отверстия в стене с разных сторон.

Есть в "Городе мертвых" и полуподземные родовые склепы, где обычно хоронили на одном ярусе. Все такие сооружения впущены в склон. Характерный элемент некоторых — пристроенная к фасадным стенам аркообразная ниша.

Куда мать, туда и дитя

Благодаря вентиляционным отверстиям в склепах и микроклимату Даргавса, трупы естественным образом превращались в мумии. Так в каждой усыпальнице легко умещались несколько поколений родственников. А когда свирепствовала чума, больные пролезали в склепы к останкам своих предков и готовились там умирать.

Большая часть захоронений в "Городе мертвых" открытая. Труп вносили внутрь склепа, укладывали на погребальный настил или пол. Изредка челюсти раздвигали тугим матерчатым кляпом, а глазницы затыкали обрывками холста, скрученными в жгут. Иногда тела оборачивали саваном. Покойников оставляли лежать на спине. У некоторых мертвецов одна рука была согнута в локте и располагалась на груди.

Бывало, усопших хоронили в ладьевидных колодах, которые выдалбливали из цельного бревна, расщепленного пополам. Вероятно, эти ритуальные лодки связаны с преданиями о Реке мертвых — границе между двумя мирами, которую покойный должен пересечь.

Крайне редко в некрополе Даргавса мертвецов провожали в деревянных ящиках. Гробы для "Города мертвых" делали из отесанных досок без гвоздей по принципу шипового соединения.

Всякому свой крест

Старинные традиции захоронения осетин — оттенки духовной культуры различных форм. Это похоронно-поминальный плач, траурный танец, ритуальный костер, скачки и многое другое. Особое значение имеет обряд посвящения, в том числе далеко за пределами Даргавса и "Города мертвых". Усопшим посвящали пищу, напитки, коней. Новоиспеченная вдова срезала косу и укладывала покойному мужу на грудь, чтобы в загробной жизни не потерять его.

По представлениям древних осетин, в Стране Мертвых похожая география. Там светит специфическое солнце, имеются горы и равнины, поля и леса, реки и озера. Покойники так же ведут хозяйство, как и в земной жизни. Так что не дело туда провожать с пустыми руками.

Чтобы уважить умершего, его хоронили в нарядной одежде. А чтобы он не знал нужды в загробном мире, с телом оставляли много полезных вещей. В склепах Даргавсского некрополя были обнаружены наперстки, ножи, деревянная и керамическая посуда, одежда, кисеты, украшения и многое другое. Некоторые ценные вещицы хранятся в музее.

Посещая в Осетии "Город мертвых", важно понимать, что средневековые траты по случаю смерти были огромными. Осетины неукоснительно совершали поминки по усопшему больше 10 раз в год. Идея заключалась в том, чтобы покормить мертвого, так как без еды в Стране Мертвых уж очень тяжко. А на поминках он якобы наблюдает за трапезой и насыщается от вида блюд.

Что посеешь, то и пожнешь

Люди заботились о похороненных в "Городе мертвых" членах семьи еще и ради выгоды. Так живые могли рассчитывать на благосклонность, защиту, покровительство предков наряду с богами и небожителями. Земной и загробный мир якобы связаны: мертвецы могут навещать родных, которые еще не отправились на тот свет.

Покойный уносит в Страну Мертвых свои привычки и потребности, строй общественной и семейной жизни. Причем умершие, как и на земле, группируются в загробном мире по фамилиям, родам и семьям. Из этого следует, что почитать предков нужно обязательно, иначе весь род окажется в беде.

Вся семья вместе, так и душа на месте

"Город мертвых" в Даргавсе визуально выглядит как неординарный жилой комплекс. Правда, в мини-домиках атмосфера явно заупокойная: разбросанные черепа и кости, признаки мародерства.





Отсюда вопрос: зачем осетинам позднего Средневековья понадобились именно склепы, если раньше использовали катакомбы и каменные ящики?

Народ экономил землю, ведь она была на вес золота. Нельзя отрицать и влияние культа предков. Традиционным жилищем семьи в старину была родовая башня, форма которой отражена в архитектуре склепов. Сам по себе башенный архетип — это модель макрокосмоса.

Таким образом, "Город мертвых", которым славится Даргавс, это проекция населенного пункта, который возвели осетины для комфортного пребывания в Стране Мертвых. Они верили, что в загробном мире встретятся на территории некрополя и близкие не потеряют друг друга под одной крышей.

Где бы ни умер осетин, его останки старались перевезти и захоронить на своем кладбище, чтобы на том свете душа находилась в обществе родственников. Когда ислам и христианство прочно укрепились на территории Северной Осетии, многие нарочито отказались языческих верований. Однако почитать семью во всем ее могуществе никто не перестал.

Без семьи и рода — нет народа

Есть у осетин такая пословица: "Кого любишь, тот и родственник". Издавна жители гор славились гостеприимством и добротой по отношению к соплеменникам. Доминанта национальной культуры — в стремлении к общему благу, а не единичному. Оттого и хоронили покойника в "Городе мертвых" люди со всей округи, разделяя одно горе, одну историю, одну кровь и одну родину.

Благодаря теплым товарищеским чувствам, у осетин появился обычай взаимопомощи — зиу. Каждый житель аула от всей души откликался на нужды другого, не принимая во внимание ни родство, ни свои личные интересы.

С течением времени этническая вера утратила немало ритуалов, основанных на мифах и легендах. Да и "Город мертвых" в Даргавсе с XX века совсем не принимает покойников. Порой не только осетины, но и представители других народов забывают о связи с родом. Может, просто не видят полет души в загробное царство, где ее заждались у домашнего очага.