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В Москве начали отмечать "Китайский Новый год"

В Москве начали отмечать "Китайский Новый год"
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Мероприятие такого масштаба, посвященное празднованию "Китайского Нового года", проходит в столице впервые.

В Москве стартовал фестиваль "Китайский Новый год", организованный в рамках культурного обмена между Россией и Китаем по инициативе руководителей двух стран. В течение десяти дней жителей и туристов столицы ожидает насыщенная развлекательная и гастрономическая программа, которая познакомит с традициями древнего восточного государства.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Как отметила Мария Захарова, директор Департамента информации и печати и официальный представитель МИД РФ, этот масштабный фестиваль в честь Китайского Нового года — действительно уникальное событие.

Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол Китая в России, подтвердил, что такие культурные мероприятия, а также перекрестные года культуры Китая и России 2024/2025, способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Фестиваль "Китайский Новый год" впервые прошел в Москве в прошлом году и вызвал огромный интерес у москвичей и гостей города. В связи с этим в этом году было решено увеличить масштаб празднования, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Запланировано более 400 мероприятий, которые состоятся на Манежной и Тверской площадях, ВДНХ, Болотной площади, в Зоопарке и Аптекарском огороде, а также в других общественных местах. Посетители смогут попробовать традиционные китайские блюда, увидеть и приобрести национальные украшения, научиться игре Вэйцы (Го) и сделать китайский веер.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Евгений Козлов, первый заместитель главы столичного правительства и председатель городского Комитета по туризму, отметил, что все площадки оформлены так аутентично, что фотографии с фестиваля могут создать иллюзию, будто они сделаны в Китае. Он пригласил москвичей и гостей столицы, включая туристов из Китая и других восточных стран, посетить фестивальные площадки и вместе отпраздновать Китайский Новый год в Москве.

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29 января 2025, 12:02
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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