ВТБ стал жертвой сетевого лохотрона

Волочкова оказалась в больнице Тесты Дети оставили Долину в одиночестве Игры Сонник

Топ новостей недели

Стало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от ракаСтало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от рака Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в РоссиюНарод взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю КорнелюкуВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру

Лента новостей

Суббота 1 февраля

14:53ВТБ стал жертвой сетевого лохотрона 12:26Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру 10:19Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко 06:29Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом 03:29Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж 00:08Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем? 21:14Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар" 20:21Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 17:45Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала 16:15Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 13:59Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 12:06Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан 11:16ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 09:55У Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике 11:10 Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт 10:38Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне 10:00**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 09:46Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 08:40Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе 06:46Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова 03:45Селена Гомес публично разрыдалась после указа Дональда Трампа 00:11Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем 22:07Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате 20:55Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду 19:43Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

ВТБ стал жертвой сетевого лохотрона

ВТБ стал жертвой сетевого лохотрона
247

ВТБ втравили в сомнительную авантюру.

В конце прошлого года социальные сети заполонили сообщения с предложением принять участие в программе "Лови cashback". В однотипных постах пользователям сулили большие доходы – заработок от 100 тысяч рублей без каких-либо вложений и с бесплатным обучением. Для начала нужно было зарегистрироваться в качестве партнера и сразу начать зарабатывать. За этими проектами стоят определенные лица, и их связь с банками вызывает вопросы, сообщает СМИ.

Агрессивный стиль общения, одинаковые формулировки и требования постоянного привлечения новых участников наводят на мысли о сетевом маркетинге или даже финансовой пирамиде. Партнеры заявляют, что "Лови cashback" – это новый проект, созданный совместно с крупным банком и платежной системой "Мир". Участникам предлагается выбрать между двумя действиями: оформить новую дебетовую карту или купить электронную сим-карту с безлимитным интернетом. Затем им нужно потратить минимум 10 тысяч рублей по карте и привлечь трех новых пользователей каждый месяц.

Однако на официальном сайте банка и в федеральных СМИ информация о такой программе отсутствует, что уже должно насторожить потенциальных участников. Сотрудники банковского колл-центра удивляются вопросам о "Лови cashback" и уверяют, что таких программ у них нет.

Сайт самого проекта "Лови cashback", зарегистрированный в Иннополисе, работает нормально. Он предлагает кэшбэк до 50% за покупки в магазинах и ресторанах. Среди партнеров проекта отсутствуют банки, хотя упоминается одна кредитная организация мелкими буквами внизу страницы. Официального сайта совместной программы нет, вместо этого встречаются подозрительные сайты с множеством грамматических ошибок, где утверждается о поддержке крупного банка.

По данным сервиса "СПАРК-Интерфакс", владельцем бренда "Лови cashback" является ООО "Кэшбекфорс", принадлежащее жителю Татарстана Исламу Ахмедшину, который давно занимается сетевым маркетингом в банковской сфере.

Сетевой маркетинг (MLM) начал активно развиваться в России в начале 1990-х годов, символом которого стала компания Herbalife и ее представители с лозунгом "Хочешь похудеть? Спроси меня, как!". Традиционно рынок MLM в России был сосредоточен на продаже косметики, биологически активных добавок и товаров для здоровья. Но в 2020 году ситуация изменилась, когда Дмитрий Бурнаев совместно с "сетевыми профессионалами" Юлией Якимовой и Миляушей Авхадеевой решили применить принципы сетевого маркетинга к банковской сфере, создав проект "Игра".

"Игра" представляла собой агрегатор, включающий предложения свыше 100 банков, финансовых и страховых компаний. Участники могли зарабатывать на продаже банковских карт, кредитов и услуг микрофинансовых организаций. Проект имел признаки финансовой пирамиды: обещания огромных прибылей сочетались с отсутствием реального продукта, а доходы участников зависели исключительно от партнерских ссылок, приносящих лишь небольшую долю вознаграждения. Основная прибыль оставалась у организаторов.

Проект набрал популярность, привлекая десятки тысяч партнеров, но вскоре возникли проблемы с выплатами. Люди стали получать лишь малую часть своего заработка, а организаторы обвиняли их в низком качестве трафика. В 2021 году "Игра" прекратила свое существование, проработав чуть больше года, оставив партнеров без выплат.

Перед закрытием проекта к нему присоединился житель Татарстана Ислам Ахмедшин, который позже поссорился с Дмитрием Бурнаевым. Вместе с Якимовой и Авхадеевой он решил перезапустить проект под новым именем — "Лови кэшбек", исключив из состава Бурнаева.

Новая версия проекта стартовала весной 2021 года в Сочи. Теперь партнерам предлагалась покупка франшизы стоимостью от 30 до 200 тысяч рублей. Платформа была открыта для юридических лиц, а также вводилась система транзакционных кэшбеков размером 0,1% от покупок клиентов. Для получения кэшбека участники должны были совершать ежемесячные покупки на сумму не менее 10 тысяч рублей, используя виртуальные карты, что существенно ограничивало возможности использования средств.

Одним из успехов нового проекта стало сотрудничество с крупным татарстанским "Ак Барс банком". Однако вскоре начались финансовые сложности: реальные выплаты участникам составляли около 15% от заработанных сумм, а после начала специальной военной операции возникли проблемы с платежной системой Pay. В результате "Ак Барс банк" разорвал отношения с проектом, но партнеры не были проинформированы об этом и остались без компенсаций за оформленные банковские продукты.

Несмотря на негативные последствия предыдущих проектов, Ахмедшин не сдался и снова перезапустил "Лови кэшбек" в августе 2024 года. Вскоре началась активная реклама якобы совместного проекта с ВТБ. Несмотря на то, что госбанк не участвовал в этой инициативе, он не предпринял шагов для дистанцирования от сомнительной схемы. Возможно, ВТБ рассматривал ООО "Кэшбекфорс" как обычного посредника, приводящего новых клиентов. Тем не менее, существует значительный риск для репутации банка, поскольку организаторы проекта используют имя ВТБ для привлечения внимания, завышая уровень сотрудничества.

Интересно отметить, что проект "Лови кэшбек" напоминает официальный проект Альфа-Банка "Свой в Альфе", запущенный в 2023 году. В рамках этого проекта банк выплачивает вознаграждение за рекомендации своих продуктов и услуг, и вся информация доступна на официальном сайте банка. Однако в отличие от "Своего в Альфе", проекты Ахмедшина характеризуются нестабильной финансовой моделью, частыми задержками выплат и утратой доверия со стороны партнеров.

Кроме того, стоит упомянуть уголовное прошлое Ахмедшина. В 2007 году суд в Перми признал его виновным в грабеже и незаконном лишении свободы вместе с Эдуардом Ильиным. Они напали на жителя города, угрожая ему травматическим оружием, и избили его на улице. Первоначально им было назначено три года тюремного заключения, но затем приговор был смягчен, и Ахмедшин получил условный срок.

Отметим, что оформление карты ВТБ через агентов-партнеров ООО "Кэшбекфорс"(ЛОВИCASHBACK) действительно возможно, но банк не выплачивает вознаграждение за оформление карты по этой ссылке. Все вопросы по выплате вознаграждения следует решать непосредственно с агентом-партнером.

Шоу-бизнес в Telegram

1 февраля 2025, 14:53
Фото: mskagency.ru
Lenta.ru✓ Надежный источник

Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан

Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан
Новый закон Москвы о защите и использовании зеленого фонда, принятый в ноябре 2024 года, заложил основу для создания масштабного проекта – "зеленого каркаса" столицы. Как рассказал эксперт ландшафтной архитектуры Илья Васецкий, это не просто увеличение числа зеленых насаждений, а комплексный подход к созданию экологически устойчивой и комфортной городской среды.

В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году

В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году
В индустриальных парках и особых экономических зонах (ОЭЗ) Московской области в 2024 году реализовано 50 инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Миниинвеста Подмосковья. По словам зампредседателя правительства Подмосковья – министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, в ОЭЗ региона запущено девять проектов с объемом инвестиций 15,5 млрд рублей.

Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы

Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области, где ветераны собрались вместе с родными и близкими.

В Москве начали отмечать "Китайский Новый год"

В Москве начали отмечать "Китайский Новый год"
Мероприятие такого масштаба, посвященное празднованию "Китайского Нового года", проходит в столице впервые. В Москве стартовал фестиваль "Китайский Новый год", организованный в рамках культурного обмена между Россией и Китаем по инициативе руководителей двух стран.

Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт

Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт
Заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ Наталья Поротникова. сообщила о новых принципах управления зеленым фондом столицы. Принципы управления зелеными зонами Москвы будут пересмотрены, чтобы внедрить комплексный подход к озеленению города.

Выбор читателей

31/01ПтнАнна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 30/01ЧтвПеренесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 31/01ПтнПользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 30/01ЧтвДочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 30/01ЧтвПережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 31/01ПтнТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады