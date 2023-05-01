Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз?

Уважайте выбор своего чада.

Многие родители стремятся помочь своим детям с выбором ВУЗа. Это обычная ситуация, ведь взрослые всерьез обеспокоены судьбой старшеклассников. Но в этом процессе стоит быть максимально тактичным и с уважением относиться к желаниям абитуриентов. Какую помощь родители могут оказать будущему студенту, рассказала Анастасия Чистякова — методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы «Метод», эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов.



Нужно ли получать высшее образование?

Сегодня большинство родителей хотят видеть своего ребенка студентом ВУЗа. Существует убеждение, что без высшего образования невозможно найти высокооплачиваемую работу и достичь успеха в жизни. Отсюда стремление взрослых любыми способами «протолкнуть» выпускника в высшее учебное заведение, даже если у ребенка нет желания или способностей к профессии.

Такое отношение к обучению в ВУЗе обесценивает его, а для многих студентов оборачивается напрасными стараниями и зря потраченными годами. Именно поэтому стоит подумать на семейном совете, куда поступать ребенку. Иногда лучше получить среднее специальное образование, если подросток проявляет к интерес к конкретной профессии.

Уважайте выбор ребенка

Некоторые родители настойчиво советуют детям: «Иди на юриста!», «Стань программистом!» — только потому, что это модно, престижно или выгодно. Сегодня популярно учиться на IT-специалистов, маркетологов, поскольку эти профессии востребованы и, как правило, высокооплачиваемые.

Порой родители стремятся реализовать через детей собственные амбиции, если им самим в молодости это не удалось. Например, мама работала учителем и очень жалела, что не стала бухгалтером, ведь это престижная профессия. Своей дочери она советует поступать на финансовый факультет, не интересуясь, хочет ли этого девушка.

Настойчивость со стороны родителей может привести к тому, что ребенок так и не реализует в полной мере свои таланты и разочаруется в жизни. Многие старшеклассники не могут противостоять психологическому давлению взрослых и принимают их выбор. Результат — напрасно потраченные годы, нелюбимая работа, депрессия, а порой и сломанные судьбы.

Чтобы избежать такого финала, уважайте выбор выпускника. Если сомневаетесь в его правильности, сядьте с ребенком и ответьте вместе на вопросы:

· Какие способности, таланты помогут абитуриенту достичь успеха в выбранной профессии?

· Какие экзамены придется сдавать при поступлении?

· Какие успехи по профильным предметам у старшеклассника в школе?

· Что ребенок знает о профессии, которую выбрал?

Если есть возможность, устройте выпускнику встречу со специалистом данного профиля, проведите экскурсию в офисе, на производстве. Глубокая осведомленность поможет принять верное решение.

Ребенок не знает, кем хочет стать

Иногда дети и рады бы выбрать будущую профессию, но не знают, кем стать. Принимая решение, не стоит отталкиваться от любимого предмета в школе или знаний по нему. Сегодня есть много специальностей в разных сферах.

Организуйте ребенку участие в профориентационных мероприятиях. Это может быть день открытых дверей в ВУЗе, в компании или на производстве, ярмарки профессий, встречи со специалистами, экскурсии. Важно, чтобы выпускник погрузился в рабочую атмосферу, осознал все плюсы и минусы специальностей, и на основе полученных знаний и впечатлений нашел отклик к определенному направлению. Постепенно конкретизируйте выбор, сужайте фокус до узкой ниши.

Выбор профессии — ответственное решение. Обучение в ВУЗе требует больших временных, энергетических, а порой и финансовых затрат, поэтому не стоит относиться к вопросу халатно. Но и оказывать психологическое давление на ребенка нельзя. Помогите ему принять решение, показав преимущества и недостатки разных профессий, поддержите выбор старшеклассника. Так у него появится дополнительная мотивация к учебе и чувство ответственности, без которого невозможна взрослая жизнь.