Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз?

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке "Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком"Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Понедельник 1 мая

08:20Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз? 06:41Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку 04:17Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза 02:11"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь 00:04Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер 22:07Тест: узнай свой IQ по песням Ольги Бузовой 20:27"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды 20:00Срочно: в Москве скончался Вячеслав Зайцев 18:06"Вновь на лобном месте": отмотавшая три года в тюрьме звезда "Дома-2" готова строить любовь 17:49Блиновскую задержали, Диброва выгнали с Первого, Пугачева продала замок: новый выпуск шоу "На днях" 17:27"Больше пяти минут не сможешь": немощный Дибров не удовлетворяет молодую супругу 15:54Королева выдала интимные подробности свидания с любовником на съемной квартире: Это полезно 14:50"Вчера": смерть пришла в семью Юлии Меньшовой 14:15Порвавший все связи Виторган высказался о своем отъезде за бугор: Это правильно 13:20В дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой 13:07"Ясный перец": оседлавший упругий прибор Шепелев пожаловался на боль у заднего прохода 11:48Променявшая славу на алкогольный угар звезда 90-х родила близнецов в собственной ванне 11:14Снова вместе, снова рядом: игривый Николаев прижался передком к раскрасневшейся Королевой 08:18Сколько раз нужно заниматься сексом для здоровья 06:07С унитазом на "ты": геморрой в жизни Киркорова и не только 04:18"Так похабно!": неловкая правда о Вайкуле всплыла откуда не ждали 02:11Можно ли избавиться от комплексов с помощью пластической хирургии 00:01К чему снятся убитые 22:12"Мучили друг друга": почему оставшаяся любовницей Дорошина так и не родила детей от Ефремова 20:37Место неги и любви: рай на земле обнаружился в Турции 20:29"Хочет власти, признания своей значимости": тайны Ларисы Долиной всплыли на поверхность 18:55Фитнес-блогеры зеленеют от зависти: Наталия Орейро показала фигуру в 45 лет 18:15"Я хочу еще": Королева дрожит в экстазе после грязного интима с Николаевым 16:30Жена иноагента Пугачева неожиданно появилась на концерте Киркорова в Кремле 15:29Беда откуда не ждали: заявлено о разводе Преснякова из-за измен 14:38Инсульт: умер знаменитый ведущий Первого канала 12:07"Все раздуто": народ ахнул при виде сраженного Раком Леонтьева 10:08Раздвинувшая ноги обмотанная ремнями Миддлтон вызвала оторопь 09:12Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая 2023 года 08:35"Порча или проклятие": жизнь попавшего в ДТП Диброва оказалась разрушена 06:28"Мы не общаемся": брошенная Козловским Акиньшина судится за каждую копейку 04:05Лучшие районы ТиНАО для покупки жилья 02:32"Чтобы и духу ее не было": Кравец сообщала о вымарывающих из соцсетей имя Блиновской звездах 02:12Аренда квартир на майские подорожала на 12% 00:38Не только блогеры: известную российскую певицу посадили в "Бутырку" за отмывание денег 22:14"Не увидим больше": обуглившую лицо Андрееву турнули с ТВ после пожара 20:12"Я тебя люблю": бурный секс Бузовой с бывшим привел к зачатию малышки 19:30"Получила ножом в живот": На известную российскую актрису напали около дома 19:00"Души нет": Забеременевшая от Бероева Алферова избавилась от малышки ради карьеры 18:40"Ешьте свои козявки": плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала 18:20На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники 18:00"Остается молиться": бледный как мел Корчевников скрючился в агонии 17:40"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода 17:20"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца 17:00"Мама": Постаревшую Джанабаеву сняли с малышом на руках после измены
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз?

Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз?
187
Анна Чистякова

Анна Чистякова

 Методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Метод", эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов.

Уважайте выбор своего чада.

Многие родители стремятся помочь своим детям с выбором ВУЗа. Это обычная ситуация, ведь взрослые всерьез обеспокоены судьбой старшеклассников. Но в этом процессе стоит быть максимально тактичным и с уважением относиться к желаниям абитуриентов. Какую помощь родители могут оказать будущему студенту, рассказала Анастасия Чистякова — методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы «Метод», эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов.

Нужно ли получать высшее образование?

Сегодня большинство родителей хотят видеть своего ребенка студентом ВУЗа. Существует убеждение, что без высшего образования невозможно найти высокооплачиваемую работу и достичь успеха в жизни. Отсюда стремление взрослых любыми способами «протолкнуть» выпускника в высшее учебное заведение, даже если у ребенка нет желания или способностей к профессии.

Такое отношение к обучению в ВУЗе обесценивает его, а для многих студентов оборачивается напрасными стараниями и зря потраченными годами. Именно поэтому стоит подумать на семейном совете, куда поступать ребенку. Иногда лучше получить среднее специальное образование, если подросток проявляет к интерес к конкретной профессии.

Уважайте выбор ребенка

Некоторые родители настойчиво советуют детям: «Иди на юриста!», «Стань программистом!» — только потому, что это модно, престижно или выгодно. Сегодня популярно учиться на IT-специалистов, маркетологов, поскольку эти профессии востребованы и, как правило, высокооплачиваемые.

Порой родители стремятся реализовать через детей собственные амбиции, если им самим в молодости это не удалось. Например, мама работала учителем и очень жалела, что не стала бухгалтером, ведь это престижная профессия. Своей дочери она советует поступать на финансовый факультет, не интересуясь, хочет ли этого девушка.

Настойчивость со стороны родителей может привести к тому, что ребенок так и не реализует в полной мере свои таланты и разочаруется в жизни. Многие старшеклассники не могут противостоять психологическому давлению взрослых и принимают их выбор. Результат — напрасно потраченные годы, нелюбимая работа, депрессия, а порой и сломанные судьбы.

Чтобы избежать такого финала, уважайте выбор выпускника. Если сомневаетесь в его правильности, сядьте с ребенком и ответьте вместе на вопросы:

· Какие способности, таланты помогут абитуриенту достичь успеха в выбранной профессии?

· Какие экзамены придется сдавать при поступлении?

· Какие успехи по профильным предметам у старшеклассника в школе?

· Что ребенок знает о профессии, которую выбрал?

Если есть возможность, устройте выпускнику встречу со специалистом данного профиля, проведите экскурсию в офисе, на производстве. Глубокая осведомленность поможет принять верное решение.

Ребенок не знает, кем хочет стать

Иногда дети и рады бы выбрать будущую профессию, но не знают, кем стать. Принимая решение, не стоит отталкиваться от любимого предмета в школе или знаний по нему. Сегодня есть много специальностей в разных сферах.

Организуйте ребенку участие в профориентационных мероприятиях. Это может быть день открытых дверей в ВУЗе, в компании или на производстве, ярмарки профессий, встречи со специалистами, экскурсии. Важно, чтобы выпускник погрузился в рабочую атмосферу, осознал все плюсы и минусы специальностей, и на основе полученных знаний и впечатлений нашел отклик к определенному направлению. Постепенно конкретизируйте выбор, сужайте фокус до узкой ниши.

Выбор профессии — ответственное решение. Обучение в ВУЗе требует больших временных, энергетических, а порой и финансовых затрат, поэтому не стоит относиться к вопросу халатно. Но и оказывать психологическое давление на ребенка нельзя. Помогите ему принять решение, показав преимущества и недостатки разных профессий, поддержите выбор старшеклассника. Так у него появится дополнительная мотивация к учебе и чувство ответственности, без которого невозможна взрослая жизнь.

1 мая 2023, 08:20
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал
Круизные теплоходы будут ходить в 30 городов России. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об открытии Южного речного вокзала.

Актриса Олеся Железняк оценила комфорт и удобство столичного пункта отбора на контрактную службу

Актриса Олеся Железняк оценила комфорт и удобство столичного пункта отбора на контрактную службу
Звезда сериала "Сваты" поддержала тех, кто отправляется на выполнение воинского долга. Железняк отметила хорошую организацию работы пункта.

Собянин: В общегородском субботнике приняли участие почти 1,7 млн горожан

Собянин: В общегородском субботнике приняли участие почти 1,7 млн горожан
Работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую. Почти 1,7 миллиона человек приняли участие в общегородском субботнике 15 апреля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Как по закону избежать работы в майские праздники

Как по закону избежать работы в майские праздники
Можно законно уйти с работы. В трудовом кодексе России прописано, что 1 и 9 мая граждане не должны работать.

Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог

Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог
Выбирайте солнечные очки с пометкой UV400. Солнцезащитные или попросту солнечные очки – это не просто модный аксессуар для любителей подчеркнуть свой летний образ, а еще и необходимый инструмент для сохранения здоровья глаз.

Выбор читателей

29/04СбтЖена иноагента Пугачева неожиданно появилась на концерте Киркорова в Кремле 29/04СбтБеда откуда не ждали: заявлено о разводе Преснякова из-за измен 30/04ВскСнова вместе, снова рядом: игривый Николаев прижался передком к раскрасневшейся Королевой 30/04ВскВ дом пришла беда: тяжелобольной Басилашвили вынужден ухаживать за слегшей женой 29/04Сбт"Я хочу еще": Королева дрожит в экстазе после грязного интима с Николаевым 29/04СбтИнсульт: умер знаменитый ведущий Первого канала