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Вторник 4 апреля

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Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977

Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977
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Юрист рассказал о новой угрозе для жителей России.

Россияне столкнулись с новом видом мошенничества. Юрист Иван Соловьев рассказал о новом виде захватывания информации при помощи телефонного звонка.

Так, через мессенджер злоумышленники звонят будущей жертве и рассказывают о якобы одобренной заявке на кредит. Звонок идет с телефонного номера с кодом 977. Этот код принадлежит российскому регионального оператору "Мотив", который обслуживает клиентов в Свердовской и Курганской области. Кроме этого, номера, начинающиеся с 977, замечены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Об этом пишет издание RT.

Юрист Иван Соловьев рассказывает, что мошенники представляются работниками крупных банков. Логотип организации тоже высвечивается в момент звонка. По телефону жертве сообщается, что счет для зачисления кредитных средств указан на имя другого банка. Мошенники срочно предлагают разобраться в ситуации, параллельно выпытывая данные карты, цитирует Соловьева издание "Вести Подмосковья".

Для того, чтобы избежать кражи средств с карты, нельзя сообщать ни ее данные, ни коды, приходящие в СМС-сообщениях. Особенно тщательно стоит скрывать три цифры на обороте карты, так как с помощью этого ПИН-кода можно совершать покупки в Интернете.

4 апреля 2023, 09:00
Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Варвара-краса, длинная коса&quot; (1969)

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