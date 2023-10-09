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Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям

Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям
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Анастасия Чистякова

Анастасия Чистякова

 Методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Метод", эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов.

Дети растут быстро и на определенном этапе взросления можно не уследить, с кем они начали общаться, чем занимаются. Если окружение вызывает тревогу, с этим можно и нужно бороться. О том, что делать в такой ситуации и как вытащить подростка из плохой компании, рассказала Анастасия Чистякова – методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Bumblebee", автор и ведущая онлайн-курсов.

В переходном возрасте происходит переоценка ценностей, дети пытаются быть самостоятельными и сепарироваться от родителей. Бьющая через край энергия требует выхода, и иногда это заканчивается тем, что домашний и воспитанный ребенок оказывается в плохой компании. Родителям сложно в такое поверить, но отчаиваться не нужно. Есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы выбраться из этой ситуации.

1. Внимательно слушайте

При первом подозрении на то, что ребенок оказался в неправильной компании, обратите особое внимание на его рассказы. Слушайте с открытым умом и сердцем и старайтесь понять, что его беспокоит. Будьте поддержкой и позвольте ему выражать свои эмоции. Не перебивайте и не высмеивайте слова подростка, иначе он замкнется в себе и перестанет делиться. Без информации из первых уст сложно участвовать в жизни подростка и можно упустить момент.

2. Установите открытую коммуникацию

Ребенок чувствует себя защищенным, когда может общаться с родителями обо всем, что происходит в его жизни. Создайте открытую атмосферу, где он может говорить о своих переживаниях и проблемах без страха услышать осуждение. Важно понимать: подросток оказался в плохой компании не просто так. Зачастую его привлекает возможность свободно самовыражаться, быть собой, осознание того, что его понимают и принимают таким, какой он есть. Создайте для него похожие условия дома, и тогда ему не захочется делиться самым сокровенным с чужими людьми. Дайте понять ребенку: вы признаете в нем самостоятельную личность и уважаете его мнение.

3. Возьмите на себя роль наставника

Постарайтесь стать примером для своего ребенка. Он должен гордиться вами и стараться быть на вас похожим, поэтому на данном этапе важно завоевать авторитет. Обратите внимание на свое поведение и язык тела, ведь дети часто повторяют то, что видят у взрослых. Показывайте хорошие примеры и учите их правильным ценностям и моральным нормам.

4. Помогите разобраться в причинах привлекательности неправильной компании

Разговаривайте с ребенком, чтобы понять, почему он выбрал это окружение. Возможно, он ищет признания, популярности или просто не знает, как найти лучшую компанию. Разработайте план, чтобы помочь ему удовлетворить свои потребности в других сферах жизни.

5. Оградите ребенка от негативного влияния

Если вы заметили, что ваш ребенок попал в плохую компанию, попытайтесь нативно ограничить его контакты с этими людьми: предложите провести время вместе, сходить в интересное место, познакомиться с новыми людьми. Постарайтесь загрузить подростка разными делами, чтобы сместить акцент на другие увлечения. Когда речь идет о школьном негативном окружении, иногда есть смысл даже поменять класс. Главная задача — вырвать подростка из привычного круга общения. А чтобы он не чувствовал себя одиноко, помогите ему пережить сложный период адаптации: уделяйте больше внимания и своевременно корректируйте его график.

6. Участвуйте в жизни ребенка

Интересуйтесь жизнью и увлечениями подростка. Если он занимается спортом — не пропускайте соревнований с его участием. Творческие увлечения — тоже хорошая идея: можно попробовать вместе освоить что-то новое. Совместные хобби сближают и дают возможность поговорить на равных на отвлеченные темы, не касающиеся детско-родительских отношений. Благодаря вашей вовлеченности ребенок будет чувствовать поддержку и у него появятся новые интересы.

7. Обратитесь за помощью к профессионалам

Если вы испытываете проблемы с взаимопониманием между вами и ребенком, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам. Психолог или педагог могут предложить конкретные стратегии и инструменты, которые позволят преодолеть эти трудности. Не стесняйтесь обсуждать сложившуюся ситуацию со школьными учителями и тренерами. Общими усилиями можно добиться результата гораздо быстрее.

8. Поработайте над самооценкой

Напоминайте ребенку о его сильных сторонах и достижениях: пусть он поверит в то, что является уникальным и значимым для вас. Уверенность в своих способностях поможет ему противостоять отрицательному влиянию и принимать более осознанные решения. Часто дети оказываются в плохих компаниях из-за того, что им нравится ощущать себя частью сильной группы.

9. Создайте новые возможности

Помогите ребенку открыть незнакомые ему ранее направления, поддерживайте его в участии в спортивных мероприятиях, клубах или других активностях, где он сможет встретить новых друзей и окружить себя доброжелательными людьми. Важно заинтересовать его и показать, что вместо общения с сомнительными личностями можно добиться успеха в спорте, танцах, игре на гитаре и т.п. Предлагайте ребенку варианты, но не давите на него: пусть он сам выберет то, что ему интересно. На данном этапе не нужно пытаться реализовать собственные амбиции и навязать свои желания.

10. Не теряйте надежду

Основной фактор, помогающий ребенку выбраться из плохой компании — это поддержка со стороны взрослых и вера в его способность изменить ситуацию. Понадобится время, чтобы он смог преодолеть все трудности. Уход из плохой компании может быть длительным и психологически болезненным. На этом пути возникает немало препятствий, и важно не позволить подростку потерять веру в себя, опустить руки.

Задача родителя — быть рядом с ребенком и помогать справляться с неприятностями, участвовать в его жизни и создавать атмосферу, в которой он будет чувствовать поддержку и безопасность. Маленькие шаги, которые вы делаете сегодня, позволят создать большие возможности в будущем.

9 октября 2023, 04:04
Фото: Jodi & Jake/moodboard/www.globallookpress.com
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